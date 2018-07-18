AKP yeni bakan ile birlikte sınav sistemini yeniden değiştiriyor

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, liseye geçiş sisteminde yaşanan sorunları sonlandırmak ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için komisyon oluşturdu. Gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.





'MÜLAKATLAR KALDIRILMALI'





Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu.



