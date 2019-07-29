Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye İmam Hatip şoku: 396 kontenjana bir öğrenci bile kayıt olmadı /29 Temmuz 2019 11:05

AKP'ye İmam Hatip şoku: 396 kontenjana bir öğrenci bile kayıt olmadı

AKP birçok okulu imam hatip yaparak gerici dayatmasını sürdürürken, öğrenciler imam hatipleri tercih etmemekte kararlı. Gebze Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı 396 iken, bu yıl 0 kayıt olduğu ortaya çıktı.

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Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre birçok ilde Anadolu Liseleri kapasitesinin 2 katı öğrenci kabul ederken bazı liselerin kontenjanları ise boş kaldı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan “Kontenjan fazlası okullar için idareciler bu yıl mecburen ikili eğitime geçmek zorunda kalacak” dedi.

Ankara’da da 22 Anadolu lisesi geçen yılki kontenjanlarının üzerinde öğrenci kabul ettikten sonra velilere, ikili eğitime geçilebileceğini duyurdu. İstanbul Sarıyer Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nin kontenjanı geçen yıl 200 iken bu yıl 400’e çıkarıldı. Ankara Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesinin kontenjanı geçen yıl 280 iken bu yıl 560 öğrenci kayıt yaptırdı. Ankara Yenikent İlksan Anadolu Lisesi’nin kontenjanı geçen yıl 306 iken bu yıl 612 öğrenci 9. sınıf için kayıt yaptırdı.

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Gebze Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı 396 iken, bu yıl 0 kayıt olduğu görüldü. İstanbul’da Yaşar Dedeman Anadolu İHL’nin kontenjanı 132 iken 23 kayıt aldı. Manisa Kız Anadolu İHL’nin kontenjanı 230 iken bu yıl sadece 76 kayıt aldı.
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