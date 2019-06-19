Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın hakkında 142 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı ana davanın duruşmasının ikinci oturumu Ankara Sincan Cezaevi Kampusü'nde devam ediyor.







Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla duruşmaya katılıyor.





DEMİRTAŞ: BİNALİ YILDIRIM ŞİRAZEDEN ÇIKTI





Demirtaş, “Dışarıda olsam aleyhime bu kadar algı yapmalarına izin vermezdim. Hepsini tek tek teşhir ederdim. Düşünün ki, benimle ilgili dün masum insanların ölümünün müsebbibi diye açık açık yargıya müdahale edecek açıklama yapan şahıs, başbakanlık yaptı bu ülkede.” dedi.





Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın şirazesinden çıktığını söyledi.





"HAPİSTE OLDUĞUM İÇİN CEVAP VEREMİYORUM"





Selahattin Demirtaş, Yıldırım’ın kendisiyle ilgili konuştuğunu ancak hapiste olduğunu için buna cevap veremediğini söyledi.





“Binali Bey’in gelip bir duruşmamı izlemesini isterdim. Gelseydi bir baksaydı neyle suçlanıyoruz. Binali Yıldırım, benim söylediklerim suç olsaydı şu anda ikimiz sanık sandalyesinde yan yana olmalıydık. Bak, Kürdistan dediğim için yargılanıyorum.” dedi.





"KAFALARI RANTTAN BAŞKASINA ÇALIŞMIYOR"





Demirtaş, Binali Yıldırım’ın “Demirtaş seçimde biz destek veriyoruz, o da seçimden sonra bizi görsün.” dediğini belirtti.





Demirtaş, “Vatandaşlarımızın iyiliği için bir şey isteyebileceğimiz hiç akıllarına gelmiyor. Bunların siyaseti rantı paylaşmak üzerinedir. Biri birine destek veriyorsa demek ki ekonomik çıkar vardır. Kafa başka türlü çalışmıyor.” diye konuştu.





AKH'YE DESTEK VERMEDİK DİYE BİN YIL DA VERSELER BAŞ ÜSTÜNE





Demirtaş savunmasında şunları söyledi: “Biz ilkeli, ahlaklı, dürüst siyasetçileriz. AKP’ye destek vermedik diye bin yıl da ceza verilecekse baş göz üstüne. Şeref duyarız. Yeter ki arkamızdan kimse bize, ‘soyguncu, talancı, rantçı, hırsız’ demesin. Yeter ki arkamızdan kimse, ‘bunlar haysiyetsiz’ demesin.”





KÜRDİSTAN TARİHİ BİR GERÇEKLİK OLDUĞU İÇİN VAR





Fezlekeyi hazırlayan savcıyı hukuktan anlamamakla suçlayan Demirtaş, "Kürdistan" demenin terör propagandası olmadığını kaydetti.





“Tayyip Erdoğan dedi diye değil, Binali Yıldırım dedi diye değil, Mustafa Kemal Atatürk dedi diye değil, Sultan Abdülmecid dedi diye değil, Selçuklu Sultanı Kürdistan Eyaleti ilan ettiği için değil; Kürdistan, tarihi bir gerçeklik olarak var olduğu için var.” ifadelerini kullandı.





"BUNU CEMAATİN DEĞİL, AKP’NİN SAVCILARI KOYDU"





Selahattin Demirtaş, 2012 yılındaki bir konuşmasının dosyada olduğunu da ifade etti.





Demirtaş şu değerlendirmeyi yaptı: “Bana ‘masum insanların ölümüne sebebiyet vermiş kişi’ diyen Binali Yıldırım’a söylüyorum. Dosyamda ne tür deliller olduğunun da bir kez daha bilinmesini istiyorum. Bunu da cemaatin savcıları koymadı. Bugün AKP’nin savcıları koydu.”