Samanyolu Haber /Gündem / AKP Yargısı hala Reza Zarrab'ın itibarını koruma peşinde... /11 Haziran 2018 20:31

AKP Yargısı hala Reza Zarrab'ın itibarını koruma peşinde...

17 Aralık yolsuzluk skandalının baş kahramanı Reza Zarrab ile ilgili haberleri mahkemeler engelliyor....

SHABER3.COM

17 Aralık yolsuzluk skandalının baş kahramanı Reza Zarrab, iki yıl önce Mart ayında ABD’ye girerken FBI tarafından gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Türk hükümetinin kurtarmak için her yolu denediği Reza Zarrab, o günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘hayırsever Türk vatandaşı Rıza bey’ olarak da nitelendirilmişti.

 
Bir süre sonra Türk devlet yetkilileri ve bankacılara aleyhine tanıklık yaparak pek çok kişiye rüşvet verdiğini itiraf eden Zarrab, bu defa bazı AKP’liler ve hükümet yetkilileri tarafından hedefe konulmuş, sahtekarlık ve vatan hainliğiyle suçlanmıştı.

Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici, her hafta köşesinde Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından erişim engeli getirilen haberlerin listesini veriyor.

Bu haberlerden biri de bugün Bildirici’nin köşesinde ‘Haftanın Engellenenleri’ başlığı yer alan Zarrab haberi:
Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği, 7 Ocak 2015’te yayınlanan “Zarrab’ın şirketi Royal Denizcilik 2011’de 8 milyon zarar etmiş” haberini “kişisel itibarı zedeleyici nitelikte olmakla birlikte güncel haber değerini yitirdiği” gerekçesiyle erişim engeli getirmiş. Avukatlar, daha önce de başvurmuş, ancak 4. Sulh Ceza Hâkimliği erişim engeli talebini reddetmişti.

Kişisel itibarı zedeleyici nitelikte haberlerin engellenmesine alışmış Türk medyası, güncel haber değerini yitirdiği gerekçesiyle erişimin engellenmesine pek rastlamamıştı.

Bu mantıkla iktidarın hoşuna gitmeyen bütün haberler 24 saat geçtikten sonra güncelliğini yitirdiği gerekçesiyle engellenmesinin yolu açılmış oldu.


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