Samanyolu Haber /Gündem / AKP yandaş Yavuz Bingöl'ü zengin etmenin yolunu buldu /14 Kasım 2018 16:34

AKP yandaş Yavuz Bingöl'ü zengin etmenin yolunu buldu

MEB tarafından okullara türkücü Yavuz Bingöl'le geçen yıl imzalanan protokol kapsamında Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı 84 bin 290 bağlama dağıtılacağı belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017 yılında, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında okullara, bağlama ve piyano dağıtımını 2 gün önce Kars'tan başlattı.

Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulu’nda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Yavuz Bingöl de katıldı. Öğrencilere, Yavuz Bingöl tarafından öğrencilere uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Başarı sağlanması halinde, okullara, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlama dağıtılacak.

Proje kapsamında, 3008 de piyano dağıtılması öngörülüyor. Protokol kapsamında bağlamalar için Yavuz Bingöl'e ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor.
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