Samanyolu Haber /Gündem / AKP yabancı çiftçiyi finanse ediyor... /07 Mart 2018 16:19

AKP yabancı çiftçiyi finanse ediyor...

Dünya'da gıda fiyatları düşerken Türkiye'de yükseliyor.. Peki bu nasıl oluyor..

SHABER3.COM

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu AKP'nin Türkiye ekonomisini getirdiği son duruma dikkat çekti.. Türkiye'nin gıdada iyice dışarı bağlandığına dikkat çeken Muratoğlu'na göre dolar yükseldikçe durum daha da ağırlaşacak

İşte o değerlendirme

Bakın; Biz hissetmiyoruz ama dünyada gıda fiyatları 2011 yılından beri ciddi ciddi düşüyor. Türkiye’de ise fiyatları devamlı katlıyor. Sahi nasıl oluyor? Yaklaşık 16 yıldır ülkeyi AKP tek başına yönetiyor. Kapasiteleri bu kadar! Dünyada gıda fiyatları da ucuz ya… Kuru fasulyede, mercimekte, nohutta ve bilumum bakliyatta gümrük vergisini sıfıra indirdiler. Ucuza ithal edip piyasaya sürdüler. El âlemin çiftçisine parayı elden verdiler.

Nitekim Şubat ayında kuru fasulyenin fiyatı yüzde 1.6 ucuzladı. Nohut fiyatı yüzde 2.4 oranında geriledi. Mercimek fiyatı yüzde 3.5 azaldı. Yine de gıda fiyatları durmadı, şubatta yüzde 2.24 arttı. Sadece bakliyat olsa yine iyi… Bakın; Türkiye, 126 ülkeden sebze ve meyve ithal ediyor. Çil çil dolar ödüyor. Dünyada kaç ülke var ki zaten? Sanki ülke kıtlık çekiyor.

Gıda fiyatları artarken dana fiyatları da geriledi. Zira o da ithal edildi! Daha dün Et ve Süt Kurumu 60 bin baş kesimlik ithal sığır alımı yapacağını duyurdu. Ne olacak yerli üretici? Kimse onu düşünmedi. Bu kadar ithalat varken dolar fiyatları rabiayı zorlayınca ne olacak? İthal ettiğimiz gıdaların da fiyatı artacak.
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