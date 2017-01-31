Samanyolu Haber /Gündem / Mahsun'un 'Vezir Parmağı' filmi yasaklandı! /31 Ocak 2017 14:00

Mahsun'un 'Vezir Parmağı' filmi yasaklandı!

Mersin’in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde oynadığı ’Vezir Parmağı’ filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Cabbar da filmin gösterilmeyeceğini duyurdu.

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Mahsun'un 'Vezir Parmağı' filmi yasaklandı!

Emekli Yüzbaşı olan Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından 'Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin ’Vezir Parmağı’ filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez. Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir' yazılı bir paylaşımda bulundu.



64 BİN NÜFUSLU İLÇEDE TEK SALON

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Belediye Sinema Salonu’nda açıklamalarda bulunan Türe şu iddialarda bulundu: 

"PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne ’terör örgütü’ diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu’nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil. Amacımız bir mesaj vermek."  

'SENARYO SIKINTISI VARSA BEN YAZAYIM'

"Eğer bir film yapacaksa PKK terör örgütü ile mücadele eden asker ve polisin oynayacağı, senaryosunun buna göre ayarlanacağı bir film yapsın. Biz de destekleyelim. Eğer senaryoda bir sıkıntı çekiyorsa, onun senaryosunu da ben yazarım.

DEVELİ'DE DE YASAKLANDI

Bu arada Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Cabbar da, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetip oynadığı ’Vezir Parmağı’ adlı filmin milli ve manevi değerlere ters olduğunu iddia ederek, belediyenin sinema salonunda oynatılmayacağını bildirdi.

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