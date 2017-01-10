AKP ve MHP kaç fire verdi?

AKP-MHP bloğunda 9 oy muamması





Dün akşam yapılan anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasında 338 kabul oyu çıktı. Bu sonuç kritik bir eşiği de ortaya koydu. Gerekli olan 330 barajı sadece 8 oyla aşılabildi. Oysa AKP-MHP bloğunun 347 oyu gözüküyordu. AKP-MHP blok oyları düşünüldüğünde iki partiden de fireler yaşandığı tahmin ediliyor.





480 VEKİL OY KULLANDI





Teklifin maddelerine geçilmesi oylamasına 480 milletvekili katıldı. HDP'liler oy kullanmadı. 338 kabul, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 oy geçersiz çıktı. AKP'den 314, MHP'den 33 milletvekilinin oy verdiği öğrenildi. Bu da 347 potansiyel evet oyu demek. CHP’de 133 vekiliyle tam kadro oylamaya katıldı. Kabul oyu 338 çıktığı için fireler gündeme geliyor. AKP-MHP bloğundan 9 oyun ‘eksildiği’ tahmin ediliyor.





MHP’DE 4 RESMİ ‘HAYIR’ OYU VARDI





MHP’de 4 vekil ‘hayır’ oyu vereceklerini günler öncesinden kamuoyuna açıklamıştı. Dün geceki oylama, MHP’de o 4 ismin dışında da ‘kabul oyu vermeyen’ isimlerin olduğunu ortaya koydu.