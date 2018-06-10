AKP ve MHP arasında Yargıtay'da kadrolaşma pazarlığı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Yargıtay’a 100, Danıştay’a ise 16 yeni üye atanması işlemi, 24 Haziran seçimleri sonrasına bırakıldı. 24 Aralık’ta çıkarılan KHK’yle atamalar için en geç 6 aylık süre öngörülmesine karşın, atamalarının ertelenmesinin perde arkasında 24 Haziran seçimleri sonuçlarının yattığı öğrenildi.





Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre kararda, Adalet Bakanlığı’nda oluşan görüşün de etkili olduğu öğrenildi. Atamaların yeni adli yılın başlayacağı eylül ayında yapılmasının planlandığı belirtildi. Kulislerde, hükümetin atamaları seçim sonrasına bırakma kararının arkasında 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonucun yattığı öğrenildi. Çünkü yargıdaki milliyetçi kanadın, yüksek yargıya yapılacak üye atamalarının en az yüzde 40’ı istediği dile getirildi. Hükümet cephesinin ise bu kadar fazla üyeyi milliyetçi gruba vermek istemediği belirtildi. 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuç, üye pazarlıklarını belirleyecek. Eğer seçim sonrası AKP Meclis’te çoğunlukta olursa yargıda “Cumhur İttifakı”nın öneminin azalacağı ve milliyetçilerle de yargıda ittifaka gerek kalmayacağı yorumları yapıldı. Böylece milliyetçilerin pazarlıkta elinin zayıflayacağı ve daha az üye talebinde bulunacakları kaydedildi. Tersi durumda milliyetçi cephenin eli güçlenecek.





Yeni bir tasfiye mi?





Yüksek yargı kulislerinde Yargıtay ve Danıştay’a yeni atamasına karşı çıkanların olduğu belirtildi. Özellikle Yargıtay’ın iş yükü sorununun olmadığı, bu nedenle atanacak yeni üyelerin fazlalık oluşturacağı dillendirildi. Kulislerde, “100 yeni üye atanırsa Yargıtay’da üye fazlalığı oluşacak. Bir süre sonra hükümet, bu fazlalığı azaltmak için tekrar yasa çıkarmak zorunda kalacak. Bu durumda Yargıtay’daki sosyal demokrat ve milliyetçiler tasfiye edilebilir. Yargıtay’a 100 yeni üye atama planının altında uzun vadeli böyle bir plan olabilir” yorumu da yapıldı.





Erdoğan seçilmezse





Üye atamalarının seçim sonrasına bırakılmasında iktidarı endişelendiren bir seçenek ise “Erdoğan’ın seçimleri” kaybetmesi ihtimali. Bu durumda yeni cumhurbaşkanının belirleyeceği Adalet Bakanı’nın başkanlık yapacağı HSK, üye atamaları yaparak yargıdaki AKP iktidarına son verebilecek.







