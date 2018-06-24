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AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti
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AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti
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24 Haziran 2018 16:13
AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti
Muş'un Sungu ilçesinde bir kişinin arka arkaya iki oy pusulasında AKP ve Erdoğan'a oy verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti
Mükerrer oy sebebiyle büyük cezası olan sahtekarlıkla ilgili adli işlem yapılması bekleniyor
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