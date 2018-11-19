Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve Erdoğan iktidarı, Bosna'daki İslam anlayışını değiştiriyor /19 Kasım 2018 22:01

AKP ve Erdoğan iktidarı, Bosna'daki İslam anlayışını değiştiriyor

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye’nin Bosna Hersek’teki ‘özgürlükçü İslam’ anlayışını değiştirmeye çalıştığını yazdı.

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 ‘Balkanlardaki Erdoğanlaşma’ başlıklı Die Welt haberinde, AKP iktidarının özellikle Bosna Hersek’te İslam’ın rolünü ve etkisini güçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre İslam’ın ülkede genel itibariyle ‘liberal‘ (özgürlükçü) yaşandığı belirtilen haberde, AKP iktidarını bunu değiştirmek istediği belirtildi. Başkent Saraybosna’dan izlenim türünde yazılan haberde, “Türkiye Bosna-Hersek’te İslam’ı teşvik etmek ve Osmanlı mirasına sahip çıkmak için büyük para aktarıyor” dendi.


 
Türkiye’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Bosna-Hersek’e 70 milyon avro yatırım yaptığı, bu parayla sadece camilerin finanse edilmediği, aynı zamanda enerji, altyapı, bankacılık ve telekomünikasyon branşlarına da yatırım yapıldığına da dikkat çekildi.

Haberde, AKP hükümetinin bu yöndeki çabalarının amacının bölgede nüfuz ve güç elde etmek olduğu görüşü öne çıkarıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birbirlerine “Kardeşim” diye hitap ettiği hatırlatılarak, her iki liderin de Müslüman Kardeşler’den etkilendiği öne sürüldü.
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