Samanyolu Haber /Gündem / AKP üst yönetimi yeniden oluşturuldu /29 Mayıs 2017 18:00

AKP üst yönetimi yeniden oluşturuldu

AKP'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal, MKYK sonrası partinin üst yönetimini açıkladı

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AKP Genel Başkan Vekili: Binali Yıldırım 

Siyasi ve Hukuki İşler Genel Başkan Yardımcısı: Hayati Yazıcı 

Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Ataş

 Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Sorgun 

Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı: Mahir Ünal 

Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Mehdi Eker 

Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı: Öznur Çalık 

Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı: Erol Kaya 

Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı: Cevdet Yılmaz 

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Şahin 

Mali ve İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı: Vedat Demiröz 

Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı: Hamza Dağ 

İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı: Ravza Kavakçı Kan 

Çevre Şehir ve Kültür Genel Başkan Yardımcısı: Çiğdem Karaaslan

 AKP Genel Sekreteri: Andülhamit Gül 

AKP Sözcüsü: Mahir Ünal
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