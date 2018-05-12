Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Türkiye'de Twitter'ı her an kapatabilir.... BTK Başkanı açıkladı... /12 Mayıs 2018 12:08

AKP, Türkiye'de Twitter'ı her an kapatabilir.... BTK Başkanı açıkladı...

AKP seçim sürecinde Sosyal Medya mecrası Twiitter'ı her an kapatabilir.... BTK başkanı Twitter'ı uyardı...

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sosyal medyada yürütülen kampanyalara yönelik, “Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız” diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan Facebook’un şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda Twitter’dan daha önde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Facebook atması gereken adımları attı, Twitter’a göre daha masum. Temsilcileriyle irtibat halindeyiz, yasalarımıza uyum sağlamaya çalışıyorlar. Twitter bilinçli şekilde kaçıyor. Bot (sanal) hesaplarla yönlendirmeye izin veriyor.”

Sayan, “Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız” diye konuştu.

Engelleme yerine uyarı
“Tamam”, “Devam” kampanyasıyla ilgili ABD’den Türkiye’nin 6 katı tweet atıldığını belirten Sayan, “Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, ‘Engelleriz’ lafını duymak istiyorlar” dedi.

BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde 7/24 teyakkuzda olduklarını anlatan Sayan, seçim gecesi tedbirleri 2 katına çıkaracaklarını söyledi. Bu doğrultuda GSM operatörlerine de talimat verdiklerini kaydeden Sayan, GSM operatörlerinin de normal dönemin en az iki katı önlem alacaklarını dile getirdi.
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