Samanyolu Haber /Gündem / AKP tribünlerden korkuyor mu? /30 Haziran 2019 19:08

AKP tribünlerden korkuyor mu?

AKP’nin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin yasada yapmaya çalıştığı ve Adalet Komisyonu’ndan geçen 20 maddelik değişikliğe tepkiler devam ediyor.

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AKP’nin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin yasada yapmaya çalıştığı ve Adalet Komisyonu’ndan geçen 20 maddelik değişikliğe tepkiler devam ediyor. Yasanın özellikle taraftarı zor durumda bırakacak maddelerine karşı çıkan Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Yasalar toplumun huzuru için ihtiyaçlar doğrultusunda çıkarılır, yenilenir, görüldüğü üzere 6222’deki değişiklik taraftarı ve dostluğu hiçe sayıyor, bu yasayı yeniden kaleme alanlar sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu unutup, olayı sadece şiddet olarak görmüş. Oysa spor evrensel bir dildir, barış, dostluk ve kardeşliktir, yasayı yeniden düzenleyenler ve Bakanlık sporu sadece şiddet olarak görmüş” dedi.

Yeni taslağın kanunlaşması halinde sporseverlerin tribünlerden soğuyacağına dikkat çeken Erdoğan Toprak, “Doğru dürüst çalışılmadan, alelacele hazırlanan bir taslak. Ucu açık maddeler, futbolseverleri zor durumda bırakabilir. Taraftar gruplarından görüş alınmaması, spor hukukçularının ve spor insanlarının görüşlerinin yok sayılması üzücü. Yürürlükteki yasa iyi işletilse bu değişikliklerin büyük bölümüne gerek bile kalmazdı. Şimdi topluca maça giderken hepimizce kanıksanan marşlar, sloganlar bile suç sayılabilecek. Tribünlerde İzmir Marşı’na, her şey çok güzel olacak sloganlarına karşı alınmış bir önlem olarak görüyorum. İktidar, sokaktan korktuğu gibi tribünden yükselen sesten de korkuyor. Taraftarı potansiyel suçlu ilan ediyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir uygulama var” diye konuştu.

Taslaktaki biyometrik elektronik bilet bölümünü de eleştiren Toprak, “Elektronik bilet ve passolig tartışılırken şimdi de parmak izinden diğer özlük bilgilere kadar bir biyometrik kart uygulaması çıkartıyorlar. Acaba bu işte hangi firma zengin edilecek? Passolig çıktığında iktidara yakın bir firmanın nasıl zengin edildiğini gördük. Futbolda ve sporda ileri gitmiş ülkeler bu elektronik bilet uygulamasından vazgeçerken biz bu işi ne yazık ki daha da ileri boyuta taşıyoruz. Ayrıca milyonlarca kişinin tüm bilgilerinin kulüpler ve federasyonda olması, ilerleyen dönemde yaşanacak güvenlik açıklarıyla taraftarları zor durumda bırakacak. İnsanların bir nevi fişlenmesini futbol aracılığıyla yapıyorlar. Bakanlık, sporu şiddet görüp polisiye önlemlerle insanları ürküteceğine ilkokullardan başlamak kaydı ile spor eğitim, spor kültürü üzerinde dursun. Elbette holiganizmi hiç kimse istemiyor ancak bununönüne eğitimle geçilir. Bakanlık sporu şiddet diye algılamış” ifadesini kullandı.
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