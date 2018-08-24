Samanyolu Haber /Gündem / AKP topladığı verginin yüzde 70'ini vatandaştan alıyor... /24 Ağustos 2018 10:50

AKP topladığı verginin yüzde 70'ini vatandaştan alıyor...

Böyle bir ülkede refah ve huzur tesis edilebilir mi?

SHABER3.COM

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, devleti yönetenlerde tasarruf bilincinin olmadığını, paraların mirasyedi zihniyetiyle savrulduğunu vurguladı. Yönetimin gereksiz saraylara, binalara, inşaatlara, lüks araç ve uçak filolarına servet ödediğini kaydeden Turan vatandaşlardan alınan dolaylı vergilerin tüm şirketlerin ödediği kurumlar vergisinden kat kat daha fazla olduğunu yazdı.  Rakam veren yazar, toplanan vergilerin yüzde 70'inin vatandaşlar, yüzde 30'unun ise tüm sanayi ve ticaret erbabı tarafından ödendiğine dikkati çekti. 

Rahmi Turan'ın 'Tokmak' adlı köşesinde "Mirasyedi zihniyeti!" başlığıyla (24 Ağustos 2018)  yayımlanan yazısı şöyle: 

"Trump delisi ile kavga bize gerçek sorunlarımızı unutturdu.
Yıllardır “Borç yiğidin kamçısıdır” diye diye uçan kuşa bile borçlandık.
Üretim az, tüketim çok. Yabancılardan borç almazsak geçinemeyeceğiz!
Devleti yönetenlerde tasarruf bilinci yok! Paraları bir mirasyedi zihniyeti ile savuruyorlar!
Yönetim, gereksiz saraylara, binalara, inşaatlara, lüks araç ve uçak filolarına servetler gömüyor.
Dünyada en çok cari açık veren ülkelerden biriyiz.
Devlette tasarruf olmadığı gibi vergi adaleti de yok!
Ülkemizde toplanan tüm verginin yaklaşık yüzde 70'ini “dolaylı vergi”olarak milyonlarca fakir-fukara ödüyor.
Elektrik, su, doğalgaz, otobüs, vapur, uçak biletleri, içki, sigara ve yediğimiz içtiğimiz her şeyin üzerinden alınan dolaylı vergiler, tüm şirketlerin ödediği kurumlar vergisinden kat kat daha fazla!
Başka bir ifadeyle bu ülkedeki vergilerin yaklaşık yüzde 70'ini vatandaşlar, yüzde 30'unu ise tüm sanayi ve ticaret erbabı ödüyor. Adalet bunun neresinde?
Böyle bir ülkede refah ve huzur tesis edilebilir mi?"

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