Samanyolu Haber /Gündem / AKP tetikçisini panikleten operasyon /20 Temmuz 2018 14:33

AKP tetikçisini panikleten operasyon

Türkiye gazetesi yazarı AKP tetikçisi Cem Küçük, Adnan Oktar operasyonu sonrası panikte.

SHABER3.COM



Bir AKP'li olarak sürekli destek verdiği Oktar'ın gözaltına alınması sonrası kendisini hedef alan haberlerin medyada yer bulmasından endişelenen Küçük, bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Ben 23 Mart 2018’de bu Adnan Oktar örgütünün başına gelecekleri her yerde söylemişim ve bu konuda her zaman olduğu gibi DEVLET lehine çalışmışım. Oktar örgütünü bitiren İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan’ı tüm varlığımla desteklemişim" diyen Küçük, "Sizin bu iftiralarınız o yüzden benim üzerimde durmaz. Bunlar komiktir. Siz DEVLET işinin inceliklerini bilmezsiniz. DEVLET için bilgi ve belge toplamanın önemini anlamazsınız. Bu komünistlerin, gerçekleşmesini çok istediği 9 Mart 1971 Marksist darbesini önleyen adamlara neler yaptıklarını hatırlayın sevgili okurlarım. Şimdi bana da aynı şekilde saldırıyorlar. Değerli milliyetçi paşamız Atıf Erçıkan büyük risk alarak o komünist darbesini engelleyerek DEVLET için büyük iş yapmış bir vatanseverdi. Ömrü boyunca aşırı solcular Atıf Paşamıza düşman oldu. Aynı şekilde beraber çok sayıda kitap yaptığımız Mahir Kaynak da 9 Mart ihanetini önleyen vatansever bir insandı. İşte gerçek anlamda DEVLET hizmeti budur. Bu komünist artıkları ve ithal radikal fanatikler bu kutsal değerleri anlamazlar" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün Oktar'ın televizyon kanalına çıkması, Oktar'ın "Cem Küçük’e dokunanın kolunu bacağını kırarız" açıklamaları, Erdoğan'ın kuzeninin Adnan Oktar operasyonu sonrası Cem Küçük'ü işaret etmesi Küçük'ü oldukça panikletmişe benziyor.
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