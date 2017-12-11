AKP, tartışmalı sandık kurulu başkanı düzenlemesini yeniden getiriyor

Sandık kurulu başkanlarının parti temsilcilerinden olması uygulamasına son veren ve bu kişiler için devlet memuru olması zorunluluğu getiren düzenleme sorun olmuştu. Diğer bir hükümle de parti müşahidi olmak zorlaştırılmıştı. Partiler ve bağımsız adayların sandık sayısının iki katı kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kuruluna teslim etmeleri zorunluluğu getirilmişti. Bu iki hüküm, muhalefet partilerinin tepkisini çekince metinden çıkarılmıştı. YSK düzenlemesi bu tartışmalı maddeler olmadan yasalaşmıştı.







Hürriyet gazetesinden Nuray Başaran'ın haberine göre, iktidar partisinin planı değişmedi. İki düzenlemenin, uyum yasaları çalışması kapsamında seçim yasalarının içine konulması planlanıyor. Buna göre, parti müşahiti olmayı zorlaştıracak düzenleme uyum paketine taşınacak. Ayrıca, sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olması zorunluluğu da yeniden getirilecek.





MUHALEFETİN İTİRAZI





Muhalefet, bu düzenlemelerin iktidar dışındaki partilerin sandık denetimini engelleme amaçlı olduğunu iddia ediyor. Hükümet çevreleri ise düzenlemenin, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütlerinin sandıklar üzerindeki baskısını ortadan kaldırılmayı amaçladığını söylüyor.