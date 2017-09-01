Samanyolu Haber /Gündem / AKP tarihinde bir ilk /01 Eylül 2017 18:54

AKP tarihinde bir ilk

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, bir çok kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre AKP tarihinde bir ilk yaşanarak Erdoğan'ın oylarının partinin de gerisine düştüğünü söyledi. Yıldırım, "Erdoğan'ın oy oranı yüzde 30-34 arasında. AKP'nin oy oranı ise yüzde 36-40 bandında" dedi.

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Kamuoyu araştırmalarına göre Erdoğan'ın oy oranı AKP'nin gerisine düştü.

Artı Tv'de Celal Başlangıç'ın Meselenin Aslı programına katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Türkiye siyaset tarihinde AKP'nin şu anda yaşadığı düzeyde yozlaşma, çürüme ve inançsızlığın hiçbir siyasi gelenekte olmadığını söyledi. "Erdoğan'da bir metal yorgunluğu olabilir" diyen Yıldırım, "AKP'de gerçekten ciddi bir yozlaşmayla birlikte maneviyatzsızlaşma söz konusu. Türkiye tarihinde yolsuzluk hiç bu kadar derin ve çirkefçe yapılmamıştı. Meşhur döneme damgasını vuran yolsuzluk süreçleri olmuştu bunlar AKP sürecinde devede kulak kalır" dedi.

AKP'YE OPERASYON HAZIRLIĞI

Bunun bile başlı başına bir çöküntü olduğunu savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Edoğan'ın oluşturduğu felakat teorisiyle birlikte ülkenin sürüklendiği kaos, kriz içinde en büyük krizi AKP yaşıyor. AKP'de kimse kimseye güvenmiyor. Güvene dayanmayan hiçbir siyasal ilişki yürüyemez. MHP de adım adım eriyor, istifalar ve ayrılmalarla çözülüyor. Yani MHP ile ittifak da yetmiyor AKP'ye. 

Erdoğan ülkeyi korkuyla yönetiyor. Aslında en büyük korkuyu şu anda yaşayanlar AKP'liler. Tirtir titriyorlar Erdoğan korkusundan. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki ciddi bir çöküş yaşayacak.

AKP'lilerle bir kader birliği oluşturdu kendisinin karanlık geleceğini AKP'ye mal etti. Erdoğan'ın son dönem konuşmalarının yüzde 90'ı tehdit. ABD'yi tehdit ediyor. Almanya'yı tehdit ediyor, Rusları, Kürtleri, Alevileri... Esas olarak mesajlarına iyi bakarsanız bu tehditlerinin yüzde 90'ı AKP'lilere.

Son KHK'lerle herkes muhalefeti tehdit etti diye yorumluyor, doğru o yönü var. Ama bize zaten operasyon yapıyor onun için bir KHK'ye ihtiyacı yok. Fakat asıl bu hazırlıklar daha çok kendi içine dönük yeni operasyon hazırlıkları."

AKP KURMAYLARINI REHİN ALDI

AKP kurmaylarının yüzde 80-90'ının Erdoğan'ın elinde rehin olduğunu duyduklarını ifade eden Yıldırım, "Kiminin eniştesini, oğlunu, kızını almış. Damatlar bir dönem gündemdi zaten. Bunların hepsi rehin" dedi.

Eskiden "AKP, Erdoğan'a muhtaçtı" dendiğini, AKP'nin zor dönemlerinde Erdoğan'ın meydanlara çıkarak partiyi zor durumdan kurtarmaya çalıştığını anlatan Yıldırım, şimdi durumun değiştiğini vurguladı. Yıldırım, son gelen kamuoyu araştırmaların göre Erdoğan'ın AKP'ye muhtaç pozisyonunda olduğunu savundu:

"AKP'nin oyu Erdoğan'dan daha fazla. Bir çok araştarmının sonucuna göre ortalama bir rakam verirsem Erdoğan'ın oy oranı yüzde 30-34 gibi. AKP ise yüzde 36-40. İlk defa AKP tarihinde böyle bir şey yaşanıyor. Artık çöküşün başlangıcını aşmış durumda. Hızla başaşağı gidiş var. Bunu durdurma çabası çöküşü daha fazla hızlandırıyor."
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