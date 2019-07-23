AKP, Sülün Osman'ın izinde...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ekonomik krizden çıkış için icat ettiği son gelir kapısı dolandırıcılık tarihine geçen Sülün Osman'dan mı ilham aldı? Sülün Osman da hazır bina ve köprüleri satarak haksız kazanç elde ediyordu.





İHALE BEDELİNİN YÜZDE 51'İNİ VERENE TABELA BEDAVA





Seneler önce açılmış ve isimleri marka olmuş okulların isim hakkını satışa çıkarması "müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış" atasözünü de hatırlattı.





İsim verme bedelinde genel ihale bedelinin yüzde 51’i esas alınacak. Bir başka ifadeyle 500 bin liraya mâl ihale edilmiş bir okulun ismi 255 bin TL'yi veren şahıs ya da tüzel kişinin (şirket, vakıf, dernek) ismi ile değiştirilecek.

SADECE GAZİANTEP'TE 80 OKULUN İSMİ SATIŞA ÇIKTI





Gaziantep’te kaç okulun isminin satışa çıkacağı ve elde edilecek gelirle neler yapılacağıyla ilgili Gaziantep Valiliği'ne Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan’a cevap verildi.







Gaziantep’te 80 okul, bin 487 dersliğin isminin değiştirileceği, isim değişikliğinden 229 milyon 704 bin TL gelir hedeflendiği belirtilen cevaba göre, elde edilen gelirin yeni okul inşasında ve arsa kamulaştırmalarında kullanılacak.





KAÇ OKULUN İSMİ DEĞİŞECEK?





gaziantep27.net’ten Meral Kınacılar’ın haberine göre; Kalkan, Valilikten, Milli Eğitim Bakanlığı'na Gaziantep'te ismi değiştirilebilir kaç okulun bildirildiğini, bunların ilçelere göre dağılımını, elde edilecek geliri ve bu gelirin nerelerde kullanılacağını sordu.





GAZİANTEP'TE HANGİ İLÇEDE, KAÇ OKUL VE DERSLİĞİN İSMİ SATILIĞA ÇIKARILDI?





*Şehitkamil: 18 okul 40 derslik

*Şahinbey: 30 okul, 634 derslik

*Araban: 6 okul, 72 derslik

*Nurdağı: 5 okul, 59 derslik

*Yavuzeli: 2 okul, 15 derslik

*Karkamış: 2 okul, 28 derslik

*Nizip: 3 okul, 28 derslik

*İslahiye: 10 okul, 158 derslik

*Oğuzeli: 4 okul, 83 derslik







