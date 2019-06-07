Samanyolu Haber /Gündem / AKP sözcüsünden İmamoğlu tweeti /07 Haziran 2019 02:04

AKP sözcüsünden İmamoğlu tweeti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Adana Çukurova'da ayçiçeği tarlalarında çekilen fotoğraflarını Twitter'da #İmamoğlu etiketi ile paylaştı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada görenleri şaşırtan bir tweet attı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Adana Çukurova'da İmamoğlu Yolu'nda bulunan ayçiçeği tarlalarında çekilen fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Twette, "Bereketli topraklarda #İmamoğlu yolu... #ÇUKUROVA #SARISICAK" ifadeleri yer aldı.

Çelik'in “#İmamoğlu” etiketini tercih etmesi, 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile irtibatlandırıldı.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarına Ekrem İmamoğlu'na soy ismi ile değil, "CHP'nin adayı" şeklinde hitap edilmesi için talimat verdiği belirtilmişti. 

İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi YSK kararı ile 23 Haziran'da yeniden yapılacak. 

AKP ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ortak adayı yine Binali Yıldırım oldu. 

Seçime günler kala AKP sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı dikkati çekti.
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