AKP Sözcüsü Çelik de Esad'la görüşüldüğünü açıkladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çelik’in konuşmasından satır başları şöyle:





İSTANBUL SEÇİMLERİ





- "Hatalar düzeltildikçe bizim adayımızın oylarının heba olduğu ortaya çıktı. Fakat karşı adayın hiçbir şekilde heba olmadığı ortaya çıktı. Hatalar düzeltildikçe neden sayın Binali Yıldırım'ın oyları artıyor da diğer adayın oyları artmıyor?"





- "Herhangi bir şekilde bir adaydan alıp da diğer adaya mazbata verilmedi."





- "YSK en güvendiğimiz kurumdur diyeceksiniz, ondan sonra YSK karar verince 'çetedir' diyeceksiniz. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Bu süreci çeşitli şekilde hırpalamaya çalışmak milletin hakemliği ile kavga etmektir."





AP SEÇİMLERİ





- "Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Adaylara baktığınızda neredeyse aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapıyor. Avrupa'da daha az İslam, daha az göçmen, daha az çoğulculuk istiyorlar."





- "Türkiye karşıtlığı üzerinden daha az İslam, daha az göçmen ve daha az çoğulculuk üzerinden kurgulanan bu durum Avrupa için büyük tehdittir. Aşırı sağ Avrupa'nın DAEŞ'idir. Bizim bölgemiz için DAEŞ nasıl bir nefret ve katliam şebekesini temsil ediyorsa Avrupa'daki aşırı sağ da aynıdır."





İDLİB





- (Soçi Mutabakatı) "Bu statünün devam etmesine çok büyük değer veriyoruz. Mayıs ayından beri rejimin ataklarıyla bu ateşkesin ihlal edildiğini görüyoruz."





- "İdlib muhtırası rejim tarafından sabote ediliyor."





ABD-İRAN GERİLİMİ





"- Bölge kapasitenin çok üstünde bir gerginlik karşı karşıyadır. Bu İran halkına karşı yapılacak en büyük yanlış olur. Burada diplomasinin konuşturulacağı bir zemindir."





DOĞU AKDENİZ





- "Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir. Henüz bir birleşme formülü ortaya çıkmadan, AB Rum kesimini tanıdı diye, bölgedeki bütün doğalgaz, hidrokarbon kaynaklarını Rum kesiminin olduğunu ilan etti diye Türkiye böyle bir oldu bittiye kesinlikle müsaade etmez."





19 MAYIS SAMSUN TÖRENİ





(HDP’nin davet edilmemesi) "Bu ortak ruhu paylaşmayan, İstiklal Marşı okumayan bir organizasyon durumunda oldukları için böyle bir davet kendilerine gitmedi. Keşke ortak ruha katkıda bulunacak siyaset yapsalar."





SURİYE HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞME





- "Şu tarihte şu iş yapılıyor, bu tarihte bu iş yapılıyor diye bir açıklama yapmayız. Sahalardaki unsurlar insani trajedinin ortaya çıkmasını önlemek adına muhataplarıyla görüşürler. İstihbarat ve sahadaki unsurlar bunu savaş zamanında bile yaparlar. Bu görüşmeler yapıldı, yapılmadı gibi açıklamalar prensip olarak sayın Cumhurbaşkanımızın izni dahilinde bu tür görüşmeler yapılabilir. Beşar Esad'la ilgili pozisyonumuz değişmemiştir."





- "İstihbarat teşkilatlarımız, sahadaki unsurlarımız istedikleri zaman istedikleri görüşmeleri, birtakım insani trajedileri önlemek için yapabilirler."