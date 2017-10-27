AKP sonunda pes etti Avrupa İnsan Hakları mahkemesi için hakim adayı arıyorlar

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) yargıç adayları iki kez, seçimi yapan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden (AKPM) dönen Türkiye, “sil baştan” yeni süreç başlatmak zorunda kaldı. Adalet Bakanlığı, “AİHM hâkim adayı belirlenmesi” için duyuru yaparak, yeterli koşulları taşıyan adaylara 23 Kasım’a kadar süre tanıdı.





9 yıl görev yapacak olan yeni yargıç AKPM’den onay alana kadar, görev süresi 30 Nisan’da dolan Işıl Karakaş, AİHM görevini sürdürmeye devam edecek.





Yetersiz bulundu





AİHM yargıçlığı için süreci geçen yıl başlatan Türkiye’nin ilk listesi kabul görmeyince, daha sonra Hollanda’da yaşayan avukat Fadime Arslan ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Yargıtay Üyesi Basri Bağcı ve Başbakanlık Müsteşar yardımcısı Ergin Ergül aday gösterildi. Ancak ilk elemeyi yapan AKPM Danışma Paneli, adayların “yetersiz olduğu” görüşüyle Ankara’dan yeni isimleri bildirmesini istedi. Ancak hükümet, 3 adayda ısrarcı oldu ve bildirdiği isimlerin “mülakata alınması”nı istedi.





Mülakatı geçemediler





AİHM yargıçlarının seçiminde adaylarla mülakatı gerçekleştiren AKPM Yargıçlarını Seçme Komisyonu, 3 ismi 29 Eylül’de mülakata aldı, ancak adayların, yargıçlık için “yetersiz” olduğu sonucuna vardı. Komisyonun aldığı karar AİHM yargıçlarını son aşamada seçen AKPM için tavsiye niteliğinde. Ancak AKPM genelde bu tavsiye kararlarını olduğu gibi benimsiyor. Geçtiğimiz günlerde Strazbourg’da toplanan AKPM Genel Kurulu da komisyonun önerisini dikkate alınca, Ankara süreci yeniden başlatmak zorunda kaldı.





Yargıç adaylarının AKPM’den dönmesi üzerine aday başvurularını almakla görevli olan Adalet Bakanlığı süreci yeniden başlattı. Bu kapsamda yeni yargıç adaylarının belirlenmesi için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, AKPM’nin belirlediği başvuru koşulları ve adaylarda aranan nitelikler sıralanarak, adayların 23 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında Adalet Bakanlığı’na başvurmaları istendi.