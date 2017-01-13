Samanyolu Haber /Gündem / AKP sonunda muhtarlara da kayyım atmaya başladı /13 Ocak 2017 14:33

AKP sonunda muhtarlara da kayyım atmaya başladı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 3 muhtar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, 'Terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla görevlerinden alındı, yerlerine azalar atandı. Görevden alınanlardan muhtar Alaattin Tekin, 3 yıl önce ölen annesinin fotoğrafını paylaştığı için görevden alındığını söyleyerek, "Annemin fotoğrafında boynunda sarı, kırmızı ve yeşil renkli bir eşarp vardı. Bu yüzden

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Bismil İlçesinde Altıok Mahalle Muhtarı Mürsel Zorooğlu, Sanayi Mahallesi Muhtarı Mehmet Bayındır ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Alaattin Tekin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında açılan soruşturma kapsamında görevden alındı. Sosyal medya paylaşımları ile, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla soruşturulan muhtarlar ilçe Kaymakamı tarafından görevlerinden alınmasından sonra yerlerine azalardan atama yapıldı.

"ANAMIN FOTOĞRAFI SUÇ SAYILDI"

Görevden alınan Esentepe Mahalle Muhtarı Alaattin Tekin, polis karakoluna çağrıldığını ve sosyal medya paylaşımlarının sorulduğunu belirterek, "3 yıl önce kaybettiğim 70 yaşındaki annem Cevahir Tekin'in boynunda yeşil, kırmızı, sarı renkli fular ve zafer işaretli fotoğrafı ile Rojava'da çekilmiş bir fotoğraf ve Kuran-ı Kerim okuyan bir Peşmergenin fotoğrafı ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını ne maksatla paylaştığımı sordular. Bu paylaşımların suç olmadığını söyledim. Sonra da beni görevden aldılar. Anamın zafer işareti yapan fotoğrafı suç sayıldı. 5 bin nüfusuyla ilçemizin 3'üncü büyük mahallesinin muhtarıyım. Yaptığım paylaşımlar yasadışı olsaydı zoruma gitmezdi. Anamın fotoğrafını paylaştım diye muhtarlık görevimden alınmam beni çok üzdü" dedi.

DEMİRTAŞ'IN FOTOĞRAFINI SUÇ SAYILDI

Yaklaşık 8 yıldır Sanayi Mahallesi Muhtarlığı yapan Mehmet Bayındır da, emniyette facebookta yaptığı paylaşımların sorulduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olan ve siyasi bir partinin Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştım. Mahkemeye çıkmadan sadece karakolda terörle mücadele şubesine çağırdılar. Gidip orada ifade verdik. Valilik oluruyla kaymakamlık tarafından muhtarlık görevimden alındım. Avukatlarla konuştum, hukuki olarak haklarımı arayacağım" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI OLMAYAN MUHTAR DA ALINDI

Altıok Mahallesi'nin 24 yıllık muhtarı Mürsel Zorooğlu da, sosyal medyada paylaşım yapacak düzeyde teknoloji kullanıcısı olmadığını söyleyerek, "Emniyete çağırdılar, ifademizi aldılar. Ben cep telefondan sosyal medyayı zaten kullanamıyorum. 2013'te yaptığım paylaşımları sordular. Yapmadım, yapsaydım zoruma gitmezdi. Pazartesi günü haber verdiler resmi yazıyla, görevden alındığımızı bildirdiler. Mahkemeye çıkmadan emniyette aldıkları ifadeyle, valilik oluru ve kaymakamlık kararı ile görevden alındık. Ben 1993 yılından beri muhtarlık yapıyorum. Bir çok hükümetle çalıştım. Hiç bir zaman yasadışı bir iş yapmadım. Hukuki yollardan haklarımı arayacağım" dedi.
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