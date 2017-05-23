AKP şimdi gözünü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na dikti

Kamunun elindeki savunma sanayi firmalarının tepe kuruluşu olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nda (TSKGV) bir ilk yaşanıyor. Uzun süredir emekli generallerin yürüttüğü vakıf genel müdürlüğüne önümüzdeki dönemde sivil bir ismin atanmasının beklendiği öğrenildi. Vakfın bünyesinde Aselsan, Tusaş-TAI, Roketsan gibi firmalar bulunuyor.









AKP 3. Olağan Kongresi’nin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden partisinin başına geçmesinin ardından savunma alanında dikkatler TSKGV’ye yapılacak görevlendirmeye çevrildi. Süreçte önce beklenmedik bir şekilde vakfın genel müdürlüğünü yürüten emekli Korgeneral Orhan Akbaş, kurum çalışanlarıyla vedalaşarak görevinden ayrılmıştı. Akbaşla birlikte idari ihzmetler ve IDEF’ten sorumlu olan emekli Tümgeneral Veysi Sunal ile Mali İşletmelerden Sorumlu emekli Tümgeneral Atilla Gürdere de görevlerini bıraktı. Vakıfta şu anda genel müdürlük makamına Sadık Piyade vekâlet ediyor.







TSKGV’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana yönetim, fiilen Genelkurmay’ın oluruyla atanan yöneticilerden oluştu. Ancak son dönemde kulislerde, yeni atamayla vakfın tamamen sivilleşeceği ve yalnızca uzmanlık alanlarında emekli askeri kadrolardan yararlanılabileceği dile getiriliyor.