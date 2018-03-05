Samanyolu Haber /Gündem / AKP şimdi de yerel medyayı bitirmeye karar verdi... /05 Mart 2018 14:57

AKP şimdi de yerel medyayı bitirmeye karar verdi...

Meclis’te kabul edilen bir yasa tasarısı, yerel basın için sonun başlangıcı olabilir. CHP’li vekile göre gazetelerin yüzde 90’ı kapanacak.

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Geçen günlerde Meclis’te torba yasanın içinde gelip kabul edilen bir tasarıda, icra iflas ve konkordato ilanlarının Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanması kararlaştırıldı.

Daha önce bu ilanlar, resmi ilan almaya hak kazanan yerel gazetelerde kendine yer buluyordu. Halihazırda finansman sorunu yaşayan yerel gazetelerin en önemli geliri resmi ilanlar.

Ancak yeni yasayla yerel gazeteler ilanlarını kaybedeceklerini belirterek duruma itiraz ediyor.

Yurt çapında yerel ve bölgesel olmak üzere resmi ilan alma hakkı olan 1156 gazetenin bulunduğu belirtiliyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gazetelerin tek geçim kaynağının ilanlar olduğunu ifade ederek, “Resmi ilan kriterlerinin yeniden belirlenmesi yerel gazeteler için kapanma gerekçesi olacaktır” dedi.

Bunun yeni ‘işsiz gazeteciler ordusu’ yaratacağına dikkat çeken Gürer, şöyle devam etti: “Yol yakınken hükümet bu yanlıştan dönmelidir. Yerel ve yaygın basının resmi ilanlar haricinde değişik şekillerde daha fazla desteklenmesi beklenirken, hükümetin aldığı bu karar, 1156 gazeteden yüzde 90’ının kapısına kilit vurmasına neden olacaktır.”

Söz konusu madde şöyle:

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