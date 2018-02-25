Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP seçmeninin üçte biri sadık değil' /25 Şubat 2018 15:05

'AKP seçmeninin üçte biri sadık değil'

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en güçlü adayın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener olduğunu ve Saadet Partisi'nin seçimlerde barajı geçemiyor olmasına rağmen yüzde 10'luk bir seçmen kitlesini temsil ettiğini söyledi.

Araştırmalara göre İYİ Parti Lideri Akşener'in ikinci tura kalacağını ifade eden Murat Gezici, Yeniçağ'dan Bünyamin Öztürk'e, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en yüksek teveccühe sahip aday olarak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener görünüyor" dedi.

AKP ve MHP arasında yapılan seçim ittifakına ilişkin yasal düzenleme TBMM'ye sunuldu. Adına 'Cumhur İttifakı' verilen seçim koalisyonu ile birlikte iktidara yakın araştırma şirketleri de algı operasyonlarına start vererek, ittifakı şimdiden yüzde 60'larda göstermeye başladı.

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, AKP, MHP ve BBP'nin ortak adayı olması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en yüksek teveccühe sahip aday olduğu yapılan anketlerde görülmektedir. Bu anlamda yaptığımız araştırmalara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönünde" dedi

AKP, MHP ve BBP arasında yapılacak ittifakın seçmen davranışında önemli değişikliklere sebep olacağını aktaran Gezici, "Özellikle sahil bölgeleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki seçmen davranışı anlamlı değişiklikleri gündeme getirebilir" diye konuştu.

"SP BARAJI GEÇEMEMESİNE RAĞMEN YÜZDE 10'LUK BİR SEÇMEN KİTLESİNİ TEMSİL EDİYOR"

Saadet Partisi'nin durumuna da değinen Gezici, Saadet Partisi'nin AKP tabanını etkileyebildiğine dikkat çekti.

Gezici sözlerini şöyle tamamladı: "Saadet Parti'nin oy oranı yüzde 1 veya yüzde 2 görünse de AKP içerisinde yüzde 8'lik bir kitleyi etkileyebilme gücüne sahip. Özellik milli görüşçü, muhafazakar ve dindar kesim üzerinde etkileri çok fazla, onları düşünmeye itebiliyor. İktidara karşı muhalefet yapıyor olması seçmene 'bir bildiği vardır' dedirtebiliyor. Bu tür bir durum dünyada ender yaşanabiliyor. Barajı geçemiyor olmasına rağmen yüzde 10'luk bir seçmen kitlesini temsil ettiğini görebiliyoruz. Bu durum aynı zamanda AKP seçmeninin sadık seçmen olmadığını da bizlere gösteriyor. AKP'ye oy veren her 3 kişiden birinin sadık seçmen olmadığı ortaya çıkıyor."
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