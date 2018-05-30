Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçmeni de rahatsız olmuş /30 Mayıs 2018 14:07

AKP seçmeni de rahatsız olmuş

Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, AKP seçmeninin eğitimin ve ekonominin geldiği noktadan rahatsız olduğunu kaydetti.

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16 yıldır ilktidarda olan AKP’nin kendi seçmeni, iktidarın eğitim ve ekonomi başta olmak üzere birçok politikasından ciddi rahatsızlık duyuyor. Çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını isteyen ve imam hatip okullarına mahkûm olmak istemeyen aileler, eğitim dayatmasından şikâyetçi. İktidarın ekonomide yaşanan krizi ve dövizin artmasını ‘dış güçlere’ bağlaması kendi seçmenini dahi ikna etmiş değil.

BirGün’den Uğur Şahin'e konuşan Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, AKP seçmeninin eğitimin ve ekonominin geldiği noktadan memnun olmadığını vurguluyor. Turan bunu şu sözlerle açıklıyor: “Yaptığımız bir araştırmada, Türk halkına şeker fabrikalarının satışına dair düşüncelerini sorduk. Burada çok büyük bir çoğunluk, yani 3’te 2 oranında satışı onaylamadığını söyledi. Ancak AKP seçmeni içerisinde bile bu oranın yüzde 40 civarında olduğunu ölçtük. Bu önemli bir parametre. Çünkü AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren seçmen dahil, iktidarın bütün politikalarını koşulsuz onaylıyor anlamına gelmiyor.”

‘İşsizliğe çözüm getirilsin’ cevabı

Seçmene yönelttikleri ‘Türkiye’nin en büyük sorunu ne?’ sorusuna AKP’li seçmenin ‘ekonomi ve işsizlik’ yanıtı verdiğini aktaran Turan, şöyle devam ediyor: “Muhalif kesim doğrudan ‘ekonomi ve işsizlik’ yanıtı verirken, AKP seçmeni de ekonomi ve işsizliği işaret ediyor. Ancak orada ilginç bir veri saptadık. AKP seçmeni bunun hemen ardından terör sorununu da ekliyor, muhalif seçmenden farklı olarak. Fakat daha sonra ‘Yeni iktidar geldiğinde yapmasını istediğiniz ilk şey nedir’ sorusuna, ‘Ekonomi ve işsizliğe çözüm getirilmesi’ cevabını veriyorlar. Güvenlik ve terör sorunu ise çok daha geri sıralarda yer alıyor.”

Çoğunluğu eğitimden memnun değil

Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, sözlerini şöyle noktalıyor: “Seçmenlere ‘Hükümetin eğitim politikalarını onaylıyor musunuz’ diye sorduğumuzda muhalif seçmen onaylamadığını çok açık belirtiyor. Ama AKP seçmeninin çoğunluğu ekonomide olduğu gibi eğitim sisteminden de memnun olmadığını ifade ediyor.”
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