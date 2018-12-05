Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim öncesi Köprü cezalarından geri adım attı... /05 Aralık 2018 16:03

AKP seçim öncesi Köprü cezalarından geri adım attı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçen hafif ticari araçlara kesilen ceza ile ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşandı. Cezalarla ilgili bu sabah yapılan sorgulama yapanlar, ödenmesi gereken herhangi bir borcun olmadığını gördü.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine tebliğ edilen veye sistem üzerinden yaptıkları sorgulamada şoke olmuştu. Her geçiş için 600 TL'lik ceza kesilen araç sahiplerinden 200 bin liraya kadar ceza kesilen olmuştu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; bu sabah, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sistem üzerinden sorgulama yapan araç sahipleri farklı bir tablo ile karşılaştı. Yapılan sorgulamalarda cezaların görünmediği anlaşıldı.

AKŞAM BAKTIĞINDA 25 BİN 475 TL GÖRÜNÜYORDU

Sistem üzerinden dün akşam yaptığı sorgulamada 25 bin 475 TL borcu olduğunu gören Doğan Kılınç'a ait aracın plakası üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu cezanın görünmediği anlaşıldı. 
Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

'BORÇ SİLME SÖZ KONUSU OLMAZ'

Ancak, bu durumun, sistemde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklı olup olmadığı anlaşılamadı. Bir Ulaştırma Bakanlığı personeli ise borç silmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Bir başka araç sahibi Cem Gül'ün aracına ait plaka üzerinden yapılan sorgulamada, dün akşam 34 bin 200 TL'lik ödeme tutarı görünürken, bu kez her hangi bir tutar görünmüyor.
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