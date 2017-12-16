AKP savcısı böyle olunuyor demek ki?

TR724.com yazarı Mehmet Yıldız Gülen’in imzasını taşıyan sahte mektubu bugüne kadar elde edilen en büyük delil niteliğini taşıyor diye açıklayan Başsavcı İrfan Fidan’ın yaptığı hukuksuzlukları açıkladı....



26 Temmuz 2016 günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu’nun talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 43 gazeteci hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bu karar üzerine harekete geçen İstanbul polisi, ertesi sabah 06:00’da kararda adı geçenlerden biri olan Zaman’ın eski görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı’nın evini bastı ve 2,5 saat boyunca evi didik didik aradı. Evde bulunan 1 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 36 adet CD/DVD ve 27 adet flash belleğe el koyan polisler ardından Fevzi Yazıcı’yı gözaltına aldılar.

İlk duyduğumda ‘Gazetenin künyesinde ismi olan kim varsa toplamışlar, ne saçmalık’ tepkisini vermiştim. Fevzi bir görsel yönetmen… İşini ciddiye alan çok iyi bir sanatkâr. Ancak ne yayının içeriği ne de gazetenin yönetimiyle ilgili biri. Birkaç gün tutarlar sonra serbest kalır diye düşünmüştüm.

Ama düşündüğüm gibi olmadı. Tutuklandı, Silivri cezaevine gönderildi. Bir yanlışlık olmuştur, yakında itirazla çıkar dedik nafile. Aylar geçti, yapılan bütün itirazlar mahkeme duvarlarına çarpıp geri döndü. 9 ay sonra 10 Nisan 2017’de Savcı İsmet Bozkurt’un imzasını taşıyan ilk iddianame ortaya çıktı. Hah şimdi anlarız aylardır tutuklu kalmasının sebebini dedik ama o da ne! Bırakın Fevzi’nin işlediği suç delillerini, iddianamede adı bile geçmiyordu.

9 ay cezaevinde tuttuğu birini suçlayacak tek bir delil bulamamak savcılar için acı verici bir şey olsa gerek. Neyse ki fazla beklememize gerek kalmadı. Bir gün sonra 11 Nisan tarihinde bu defa bir başka Cumhuriyet savcısı Can Tuncay’ın imzasıyla ikinci bir iddianame daha verildi. Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak, Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş gibi isimlerin de aralarında olduğu 17 gazeteciyle beraber Fevzi Yazıcı da darbeye zemin hazırlamakla suçlanıyordu.





HAYALGÜCÜ KUVVETLİ SAVCILAR





İddianameyi okudukça savcıların hukuk bilgisine değil ama hayal gücüne hayran kaldım. Zaman’ın bebek ağlamasıyla başlayıp gülmesiyle biten meşhur reklam filmi var ya… Savcı Can Tuncay, iddianamesinde bu konuya genişçe yer ayırmış. Zaman Gazetesinin 2015 yılı güz dönemi abone kampanyası için hazırlattığı reklam filminin subliminal darbe mesajı verdiğini iddia etmiş. Reklamı hazırlayan Zaman’ın Marka departmanında çalışanların ifadelerini almış. Bu ifadelere göre, reklamları hazırlayan ajans, gazeteye gelip yöneticilere brief vermiş. Birbirinden farklı 5 ayrı reklam filmi ortaya çıkmış sonunda. Ama nedense bunlardan sadece birinde darbeye ilişkin subliminal mesaj tespit etmiş Savcı Bey.





İşte bu brief toplantısına katılanlar yukarıda isimleri geçen başta Zaman’ın Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, sonra abone ve satış sorumlusu Faruk Kardıç, Zaman’ın görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, Kültür Sanat Editörü Ali Çolak ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mehmet Kamış’ın ‘bu toplantıya katılma eylemleri’ nedeniyle üçer defa müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmiş.





Türk ceza hukukunda ‘subliminal mesaj verme’ diye bir suç var mı? Yok. Savcı Can Tuncay bu konuda bilimsel bir görüş almış mı? O da yok. Ama iddia kesin; bu filmi yapanlar darbe mesajı vermek istemiş!





İlk duruşma 19 Haziran’da yapıldı. İkincisi 19 Eylül’de… Her duruşmada Fevzi suçsuz olduğunu son derece yalın ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor anlatıyor, ‘Zaman reklam filmi toplantısına davet üzerine gazetenin görsel yönetmeni olarak katıldım. İçeriğine değil, estetiğine baktım. Reklamın senaristi değilim. Tesadüfen katıldığım bir toplantıda konuşulan reklam filmi nedeniyle darbeyi bilmekle suçlandım’ diyor ama nafile… Karar, tutukluluğa devam şeklinde çıkıyor her defasında.





SON DURUŞMAYA KATILMAMIŞTI, SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI





11 Aralık’ta yapılan son duruşmada Fevzi Yazıcı cezaevinden getirilmemişti. 3 müebbet hapis talebiyle yargılanan birini mahkemeye çıkarmamak ne demek? Avukatı ve yakınları merak etti. Birkaç gün sonra ortaya çıktı ki, Fevzi Silivri’de değil. Bir başka soruşturma nedeniyle gözaltına alınmış ve Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tutuluyormuş!





8 gündür avukatıyla görüştürülmeden gözaltında tutulan Yazıcı’ya bilgisayarından çıktığı iddia edilen bir belge soruluyor ve bu belgeyi kabul etmesi için yoğun baskı yapılıyor. Bir gün önce emniyet müdürlüğüne giden avukatına soruşturmaya dair hiçbir bilgi verilmezken, aynı gün gizli olması gereken soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler Havuz medyasına servis ediliyor.