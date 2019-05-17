Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Savcılara Lüks cip alacak ! /17 Mayıs 2019 10:20

AKP, Savcılara Lüks cip alacak !

50 başsavcıya lüks cip alınacağı iddiası TBMM gündemine taşındı.

SHABER3.COM

AKPi'nin 50 başsavcıya lüks cip alacağı iddiasını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 50 başsavcı için lüks cip alınacağı iddiasını Meclis’in gündemine taşıdı.

Erkek, Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması talebiyle verdiği önergesinde, “Tasarruf söylemlerinin arttığı ve ekonomimizin ağır bir kriz içinde bulunduğu bu süreçte, tasarrufun daha çok ‘yurttaşlara tavsiye' niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Kamu harcamalarının kısılmadığı, örtülü ödeneğin rekor kırarak Nisan ayı için 403 milyon lira kullanıldığı düşünülünce durum daha net anlaşılmaktadır. Bunlara bir başka örnek ise Bakanlığınızla ilgili bir iddiaya dayanmaktadır. İleri sürülen iddia 50 Başsavcı için lüks marka cip alınacağı yönündedir” ifadelerine yer verdi. 

Soru önergesinde şu sorulara yanıt talep edildi:
 
"Bahsi geçen iddia doğru mudur? 50 Başsavcı için lüks marka cip alınacak mıdır?
Satın alma yöntemi mi, yoksa kiralama mı yapılacaktır?
İddia doğru ise bu araçların alım nedeni nedir?
Araçların alımı söz konusuysa bir araç ne kadara mâl olacaktır? Ortalama aylık masrafları ne kadar olarak hesaplanmaktadır?
Daha önceden gelen Başsavcılar için lüks araç alınması gibi bir gelenek var mıdır? En son ne zaman böyle bir alım yapılmıştır?”
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