Samanyolu Haber /Gündem / AKP sağlıkta çağ atladı: Pamuk, dezenfkte ilacı yok /02 Temmuz 2019 15:12

AKP sağlıkta çağ atladı: Pamuk, dezenfkte ilacı yok

Bilkent Şehir Hastanesi'nin işletme hakkı 25 yıllığına işadamı İbrahim Çeçen'e devredildi. Sağlık Bakanlığı'nın 340,6 milyon TL kira ödeyeceği hastane için Çeçen'e yüzde 70 doluluk garantisi verildi. Hasta sayısı bunun altında kalırsa aradaki fark köprü ve otoyollarda olduğu gibi Hazine tarafından karşılanacak. Tedavi gören bir hastanın paylaştığı fotoğraflar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) sağlık sistemini ranta nasıl feda ettiğini gözler önüne serdi.

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SAMANYOLUHABER- Adana'dan Ankara'ya misafir geldiği evde düşen S.B., Bilkent mevkiinde bulunan Ankara Şehir Hastanesi'ne acile kaldırıldı. S.B., geçen yıl açılan hastanede karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. 

29 Haziran gecesi hastaneye giriş yapan S.B., servis personeli olmadığı için yakınlarının kendi çabalarıyla kendisini tomografi servisine götürdüklerini belirtti. 

S.B., hemşirelerin 16 saatten fazla nöbet tuttuğuna dair şikâyetleri olduğunu ve tedavi malzemesi eksikliğinden doğru bir tedavi süreci uygulanmadığını söyledi. 

"DOKTORLAR BU DURUMDAN BIKMIŞ"

Bozan, "Hastaneye kaldırıldığımda kan alımı işlemi bittikten sonra, dezenfekte etmeleri gerektiğini ve pamuk istediğimi söyledim. Hemşireler bana spench kullandığını, pamuk ve dezenfekte ilacı olmadığını söyledi. Orada birçok hasta mağdur durumda. Doktorlar bu durumdan bıkmış, ilgilenmiyorlar bile." dedi. 

Uyandığında hijyenik olmayan bir ortamda bulunduğunu ve yattığı sedyede yemek artıklarının olduğunu söyleyen S.B., hastanenin; hastalara ve hasta yakınlarına uygunsuz şartlarda hizmet verdiğini belirtti. 

Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastaların yemek yediği tekerlekli masalar, yerler ve duvarlar kir pas içinde.

MESLEK ODALARININ GÖRÜŞÜ ALINMADI 

S.B., semtinde yaşadığı kaza sebebiyle yakın çevredeki hastanelere değil de Bilkent mevkiinde bulunan Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasını doktorunun siyasi bir durum olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Bu sözler ise, yine aynı tarihte, Ankara Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut'un Ankara Şehir Hastanesi hakkında değerlendirmesini akıllara getirdi. 

Odatv'ye mülakat veren Bulut, Bilkent mevkiinde bulunan hastane hakkında maliyetine Ankara'da 20 hastane daha yapılabileceğini ve projenin meslek odalarının görüşü alınmadan yapıldığını söylemişti.

SENELİK 340,6 MİLYON TL KİRA ÖDEYECEK, GELİRLER DE IC HOLDİNG'E KALACAK

Bilkent Şehir Hastanesi'ni 25 yıl boyunca İbrahim Çeçen'in yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ettiği IC Holding işletecek. Bunun karşılığında 3 bin 400 yataklı tedavi kapasitesi olan hastaneye yüzde 70 hasta garantisi verildi. 

Sağlık Bakanlığı IC Holding'e senelik 340,6 milyon TL kira ödeyecek. Şirket görüntüleme, otopark ve temizlik vs gibi alanların işletme gelirini hesaba dahil etmeyecek. 

Ancak yüzde 70 doluluk oranının altında kalındığında farkı Hazine'den ayrıca tahsil edecek. 

S.B.'nin Bilkent Şehir Hastanesi'nden paylaştığı fotoğraflar bu kadar ballı ihalenin karşılığında halka sunulan hizmet kalitesinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor:

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