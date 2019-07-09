Samanyolu Haber /Gündem / AKP, RTÜK'te çoğunluğu kaybedecek /09 Temmuz 2019 13:16

AKP, RTÜK'te çoğunluğu kaybedecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) iki yıl sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) üye gönderecek. Yapılacak seçimin ardından dokuz üyelikten beşini elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) çoğunluğu kaybedecek.

SHABER3.COM

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) düşen üyelikler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda seçim yapılacak. 

Meclis’in 3'üncü büyük partisi HDP, yaklaşık iki yılın ardından RTÜK’e üye verecek. Dokuz kişiden oluşan RTÜK’te üyeler Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre belirleniyor.

İKİ ÜYENİN YERİNE SEÇİM YAPILMAMIŞTI

Gazete Duvar'ın haberine göre 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası oluşan parlamento dağılımına göre RTÜK üyeleri AKP 4, CHP 2, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2 ve HDP 1 olarak belirlendi. Seçimden sonra 15 Temmuz 2017 tarihinde AKP ve CHP’li 2 RTÜK üyesinin görev süresi sona erdi. 

Ancak boşalan bu iki üyelik için seçim yapılmayarak ekim ayına bırakıldı. HDP’nin RTÜK’teki mevcut üyesinin görev süresi 5 Kasım’da sona erecekti. Bu dönemde yapılan seçimde Meclis Başkanlığı, AKP Grubu’na 1 kontenjan hakkı daha tanıdı. 

AKP üye sayısı 5’e çıkarken MHP’den fazla milletvekili bulunan HDP’nin RTÜK’te hiç üyesi kalmadı.

SEÇİMDEN SONRA AKP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDECEK
 
Edinilen bilgiye göre HDP, RTÜK üyeliği için HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt’ü teklif edecek. 

CHP kontenjanı için CHP İletişim Koordinatörü Okan Konuralp ile CHP Meclis Grubu Basın Danışmanı Tuncay Keser’in adı geçiyor. AKP'nin adayı ise belli olmadı.

Yapılacak seçimin akabinde dokuz üyelikten beşini elinde bulunduran AKP çoğunluğu kaybetmiş olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, RTÜK'te çoğunluğu kaybedecek Sonraki Haber >>

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:33