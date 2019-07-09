AKP, RTÜK'te çoğunluğu kaybedecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) düşen üyelikler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda seçim yapılacak.





Meclis’in 3'üncü büyük partisi HDP, yaklaşık iki yılın ardından RTÜK’e üye verecek. Dokuz kişiden oluşan RTÜK’te üyeler Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre belirleniyor.







İKİ ÜYENİN YERİNE SEÇİM YAPILMAMIŞTI





Gazete Duvar'ın haberine göre 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası oluşan parlamento dağılımına göre RTÜK üyeleri AKP 4, CHP 2, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2 ve HDP 1 olarak belirlendi. Seçimden sonra 15 Temmuz 2017 tarihinde AKP ve CHP’li 2 RTÜK üyesinin görev süresi sona erdi.





Ancak boşalan bu iki üyelik için seçim yapılmayarak ekim ayına bırakıldı. HDP’nin RTÜK’teki mevcut üyesinin görev süresi 5 Kasım’da sona erecekti. Bu dönemde yapılan seçimde Meclis Başkanlığı, AKP Grubu’na 1 kontenjan hakkı daha tanıdı.





AKP üye sayısı 5’e çıkarken MHP’den fazla milletvekili bulunan HDP’nin RTÜK’te hiç üyesi kalmadı.





SEÇİMDEN SONRA AKP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDECEK

Edinilen bilgiye göre HDP, RTÜK üyeliği için HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt’ü teklif edecek.





CHP kontenjanı için CHP İletişim Koordinatörü Okan Konuralp ile CHP Meclis Grubu Basın Danışmanı Tuncay Keser’in adı geçiyor. AKP'nin adayı ise belli olmadı.





Yapılacak seçimin akabinde dokuz üyelikten beşini elinde bulunduran AKP çoğunluğu kaybetmiş olacak.