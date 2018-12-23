Samanyolu Haber /Gündem / AKP Reza Zarrab'ın yalısını kurtarmak için harekete geçti /23 Aralık 2018 12:00

AKP Reza Zarrab'ın yalısını kurtarmak için harekete geçti

24 Haziran seçimleri öncesi TBMM’den geçirilen “imar barışı” düzenlemesinden yer alan ama tepkiler üzerine geri çekilen Boğaziçi’ndeki kaçak yapıların af kapsamına alınması tekrar Meclis gündeminde.

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Uzmanlar, AKP iktidarı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinin Boğaziçi için endişe verici olduğunu söylüyor. Başta Reza Zarrab’ın kaçak bölümler eklediği yalıları olmak üzere birçok tarihi eserin de bu düzenlemeden yararlanabileceğine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor: “Boğaz’ın gerdanında kaçak yapılaşma artar.”

 
Cumhuriyet’in haberine göre, TBMM Başkanlığı’na önceki akşam sunulan yasa tasarısına göre Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlardaki kaçak yapılar da “imar barışı” kapsamına girebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün “imar barışı”na “Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil” açıklamasını yapsa da uzmanlar aynı görüşte değil.

TARİHİ YALILAR DAHİL
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Yasa tasarısındaki krokiye baktığınızda yalıların da dahil olduğu görülüyor. Bu tasarıya göre ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alamıyorlar ama para cezaları ve yıkım kararları iptal ediliyor. Yani kaçak yapılmış, davalık olmuş ve yıkılması gereken yapıların fiili olarak kullanımlarına izin veriliyor. Yıkılması gereken eklentiler ve kaçak kısımları tamamen meşrulaşmış oluyor ve kullanım hakkı elde etmiş oluyor” dedi. Kahraman bu bölgedeki tarihi eserlerin de bu tasarıya girip girmediğine ilişkin sorumuza ise “Tarihi eserlere yapılan kaçak eklentiler de dahil. Bunu da yasa tasarısına istisna koyulmadığı için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Boğaz’daki ticari yapılar, restoranlar ve kafeler de dahil. Bu yasa tasarısı yüzlerce yapıyı kapsıyor. Boğaziçi ender bir bölge ve korunması gerekiyor. İnsanlar affediliyor düşüncesiyle yeni kaçak yapılar da yapacaktır” cevabını verdi.
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