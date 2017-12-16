Samanyolu Haber /Gündem / AKP rejiminden son icraat... Televizyonlarda Son dakika ve sıcak haber yasak... /16 Aralık 2017 10:58

AKP rejiminden son icraat... Televizyonlarda Son dakika ve sıcak haber yasak...

Başbakan Binali Yıldırım, geçen haftalarda RTÜK üyeleri ile bir araya gelmiş ve görüşmede ana haber bültenlerini gündeme getirmişti.

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Terör saldırılarının bile ‘son dakika’, ‘sıcak haber’ anonsları ile haberleştirilmemesini, spiker ve muhabirlerin ajitasyon yapmamasını isteyen hükümet, bu kez de anahaber bültenlerinin reytinglerinin ölçülmemesini istedi. Ankara’da yapılan toplantıda TV yönetcileri, “Türkiye’de hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını” söyleyerek haberi ve haberciliği savundu. TRT yönetiminin bile öneriye karşı çıkmasının üzerine toplantı, haber yayınlarına özen gösterilmesi ‘ricasıyla’ sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım, geçen haftalarda RTÜK üyeleri ile bir araya gelmiş ve görüşmede ana haber bültenlerini gündeme getirmişti. Yıldırım, ana haber bültenlerinde katliam, kaza, cinayet gibi adli olayların uzun uzun verildiğinden şikâyet etmiş, bunun reyting kaygısından kaynaklandığını belirterek, ana haber bültenlerinin reyting ölçümlerinden çıkarılması halinde daha doğru içerikli haber yayınının yapılabileceğini ifade etmişti. Yıldırım, konunun tartışılmasını bir yöntem bulunmasını istemişti. Yıldırım’ın talimatı ile RTÜK, dün Ankara’da televizyon kanalları haber yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, ana haber bültenlerinin reyting ölçümünden çıkarılmasını istedi. Talebi ile birlikte 3 yıl önceki “olumsuz haber” örneklerini gösterdi.

TV yöneticileri de Yerlikaya’nın bu talebine karşı çıktı. Planlananın hayata geçmesi durumunda Türkiye’nin dünyaya rezil olacağını belirten televizyon yöneticileri, haber bültenlerinin reytinglerinin sıfır gözükmesinin kimseye anlatılamayacağını belirtti. Haber yayıncıları “Haber bültenlerini reyting ölçümlerinden çıkarırsanız, patronlar haberden vazgeçer, haber birimlerinde çalışanlar işsiz kalır. Haber ajanslarında çalışanlar da işsiz kalır. Haberden vazgeçemeyiz. Haber değeri taşıyan her şey bizim için önceliklidir” yönünde uyarılarda bulundu. Toplantıda bulunan TRT yöneticisinin dahi öneriye karşı çıktığı öğrenildi.

“Kanalların kimliğinin diziler değil haber bültenleri olduğunu” belirten televizyon yöneticileri, çocukların bu yayınlardan çok etkilendiğinin söylenmesi üzerine de “Haberin hedef kitlesi çocuklar değildir” itirazında bulundu. Yayıncılar, “Türkiye’de hiçbir şey olmamış gibi davramayız” yönünde ifadeler kullandı.
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