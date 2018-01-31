AKP rejimi OHAL'de KHK'lar ile toplam 107 bin kişiyi devletten ihraç etti...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK'lar ile 110 bin 778 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.







"Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604" diyen Bozdağ, "Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür" bilgisini verdi.





Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişinin müracaatta bulunduğunu belirten Bozdağ, "Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar." dedi.







