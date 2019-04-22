AKP reddetti, 80 bin İBB çalışanı mağdur oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlayan 8. dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı. Meclis salonuna alkışlarla giren İmamoğlu, 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İmamoğlu açılış konuşması yaptı. İmamoğlu, konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı, Türkiye’de ve Srilanka’da gerçekleşen terör olaylarını kınadı.



İmamoğlu “39 belediye başkanı, bizim belediye başkanımızdır. Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Tek şartımız bu şehrin insanına hizmet etmek. Kimsenin bürokrasinin gücünü kişisel çıkarları için kullanmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.





İmamoğlu, sosyal denge tazminatı sözleşmesi teklifin gündemin birinci maddesi yapılarak teklif karar olarak görüşülmesini oya sundu. AKP grubu karara, “aciliyet” olmadığını belirterek karşı çıktı. Teklifin önce komisyona havale edilip Perşembe günü gündeme getirilmesi önerildi. İmamoğlu henüz komisyonların belirlenmediğini gündemin sıkışık olduğunu belirterek “Mayısa kalır. Sosyal denge tazminatı konusu çalışmaları sürdürülüyordu. Bizim getirdiğimiz bir husus değil. Bir daha düşünmeniz için uyarımı yapayım. İBB çalışanlarının dört gözle beklediği sosyal denge tazminatı sözleşmesinin süresi epey geçti. Seçimden sonraki zaman kaybından dolayı. Sıkışık iki günlük gündemden dolayı da zaman kaybına uğrayacak. Çalışanlarımızın bu beklentisinin en hızlı şekli ile halledilmesi hususunda titizliğini hassasiyetini size hatırlatmak istiyorum. Bir önceki yönetimden gelen bir husus. Bizim getirdiğimizi düşünüyorsunuz… Hassasiyetimi tekrar dile getireyim” dedi. Konu oya sunuldu ve AKP’lilerin oyları ile reddedildi. Sosyal denge tazminatı ödemeleri ilgili karar Perşembe gününe bırakıldı.