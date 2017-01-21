Samanyolu Haber /Gündem / AKP-PKK-KCK-HDP-YPG kokteyli! /21 Ocak 2017 13:34

AKP-PKK-KCK-HDP-YPG kokteyli!

Toplumun farklı kesimlerini terör örgütleriyle iltisaklı gösterip sindirmeye çalışan AKP’nin, IŞİD, El-Nusra ve PKK gibi kanlı terör örgütleriyle işbirliği her geçen gün deşifre oluyor.

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AKP’li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve AKP milletvekili Hüseyin Yayman’ın, terör örgütü PKK-KCK’nın Avrupa Sorumlusu Remzi Kartal, Erdoğan’ın her fırsatta terör örgütü olduğunu yinelediği PYD’nin Lideri Salih Müslim, terör örgütü PKK ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle eşbaşkanları cezaevine konulan HDP’nin yöneticilerinden Orhan Demirbağ’ın yemek masasındaki fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

AKP-PKK-KCK-HDP-YPG’yi bir masada gösteren fotoğraf, ortada bir tek delil yokken bile her hain saldırıdan sonra Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’lilerin yaptığı ‘kokteyl örgüt’ tanımını akla getirdi.

Fotoğrafı, Twitter adresindeki paylaşımlarından Hizbullah’a yakın bir kişi olduğu anlaşılan Fırat Amedi isimli kişi 9 Ocak günü paylaştı. Hesap, resmin ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi vermedi. (tr724.com)

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