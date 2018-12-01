AKP para harcayacak yeni bir yer daha buldu Şimdi de Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla yeni bir tanıtım logosu ve sloganla "Türkiye" markasını oluşturmak üzere 2019 yılı yurt dışı reklam ihalesi çıkarılıyor.





Almanya'nın başkenti Berlin'de, 8 Ocak 2019 Salı günü başlatılacak ihale ile "Turkey Home" kampanyası etrafında şekillenen slogan ve 2001'den bu yana kullanılan lale figürlü Türkiye logosu değiştirilecek.





Şartnameye göre firmalardan, yeni marka stratejisinin geliştirilmesi, marka kimliğinin oluşturulması, televizyon, radyo, yazılı basın, sinema ve açık hava gibi çeşitli mecralara adapte edilebilecek yaratıcı çalışmalarla dört reklam filmi senaryosu hazırlanması ile 2019 için yurt dışı reklam kampanyasının yürütülmesi isteniyor.





Ayrıca başvuru sahiplerinden, açık hava, yazılı basın, TV, radyo gibi geleneksel mecraların yanı sıra dijital ve yenilikçi alanlarda uygulanabilecek yaratıcı çalışmaları kapsayan "global" bir kampanya geliştirmeleri bekleniyor.





Kampanyada, Türkiye'yi rakip ülkelerden farklı ve ayrıcalıklı kılan öğelerin ön plana çıkarılması, özgün bir fikir ve çözüm önerisinin getirilmesi gerektiği belirtildi.





Bu çerçevede hazırlanacak dört reklam filmi, 'Türkiye deniz-kum-güneş', 'Türkiye kültür turizmi', 'Türkiye'deki müzelerin tanıtımı' ile 'turizme ilişkin bilinçlendirme'ye yönelik senaryolardan oluşacak.





İHALEYE KATILACAKLARA 2,5 MİLYAR DOLAR CİRO ŞARTI





Şartnamede, ihaleye yurt dışında ve içinde yerleşik isteklilerin başvurabileceği kaydedildi.





Başvuru koşulları arasında, isteklinin en az 10 yıl reklam sektöründe faaliyet göstermesi, kampanyanın global çapta yürütülecek olması nedeniyle isteklinin yurt dışı merkezli bir şirket olması halinde İstanbul'da bir temsilciliğinin bulunması ve bu temsilciliğin en az 3 yıldır İstanbul'da faaliyet göstermesi gibi şartlar da sıralandı.





Başvuruda bulunacakların son 2 yıla ait ortalama yıllık cirosunun en az 2,5 milyon dolar olmasının gerektiği belirtildi.