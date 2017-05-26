AKP oyun peşinde

15 Temmuz'da TSK'ya kurulan kumpas deşifre olmasın diye Hulusi Akar ve Hakan Fidan başta olmak üzere bütün kritik isimleri mahkemeden kaçıran, kendilerine tanık olarak bile soru sorulmasına izin vermeyen AKP, Adil Öksüz konusunda da yeni bir "tiyatro" sergiliyor.







Darbe sonrası hedef gösterilen ve üst düzey kişiler olarak lanse edilen hiç bir isim salınmazken, AKP'nin darbeyi Cemaat'in üzerine yıkmak amacıyla argüman olarak kullandığı Adil Öksüz sessiz sedasız serbest bırakılmıştı. Adil Öksüz'le ilgili sis perdesi AKP'nin karartması sonucu hala ortadan kalkmadı.





Akıncılar Üssü'nde tek bir kare görüntüsü bile çıkmayan Adil Öksüz, bir iddiaya göre AKP tarafından darbeden 2 gün sonra Sakarya'dan alınıp Akıncılar Üssü'ne bırakılarak burada fotoğraf vermesi sağlandı, ardından da serbest bırakıldı.













Öksüz'ü serbest bırakan hakim Köksal Çelik





ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKMA





Adil Öksüz'ün serbest kalma aşaması ise bir türlü açıklığa kavuşmadı. Akıncılar Üssü ve çevresinde yakalanan isimlerin tamamı işkence ve kötü muameleyle cezaevinde tutulurken, Adil Öksüz oldukça rahat biçimde hakim Köksal Çelik tarafından serbest bırakıldı. Adil Öksüz'ün serbest kalmasında MİT'in devreye girdiği, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğu, MİT mensuplarının yargılanması Başbakanın iznine bağlandığı için AKP'nin devreye girerek Öksüz'ü serbest bıraktığı iddia edildi.





KÖKSAL ÇELİK NEDEN ISRARLA GÖZDEN KAÇIRILIYOR?





Bu olayın üzerinden aylar geçtikten sonra AKP, Çetin Sönmez isimli hakimi piyasaya sürdü ve "İşte Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim" diyerek havuzun manşetlerine taşıdı. Oysa hakim Sönmez, ifadesinde kendisinin Adil Öksüz'ü serbest bırakan değil, hakkında tekrar tutuklama kararı vermeyen hakim olduğunu açıkladı.





Yani Adil Öksüz'ü serbest bırakan Hakim Köksal Çelik, savcının itirazına bakıp tekrar aynı kararı verip adli kontrol şartını veren Hakim Çetin Sönmez idi.





Adil Öksüz'ü serbest bırakan Köksal Çelik Erdoğan rejimi tarafından korunuyor







3000 hakim savcı için 17 Temmuz'da yapılan görevden alma ve gözaltı tutuklamalar bu 2 hakim için 10 ay yapılmamış sadece açığa alınmışlardı.







Emniyetteki ifadesinde “Adil Öksüz’ü bire bir tanıyor musunuz?” sorusuna “Tanımıyorum” karşılığını veren Çetin Sönmez, Öksüz’ü bıraktığı o güne ilişkin şunları söyledi: “Adil Öksüz’ün darbe teşebbüsüne iştirakinden kesinlikle haberdar değildim. Ben Adil Öksüz dosyasını incelerken şüpheli hakkında bir önceki hâkim tarafından adli kontrolle yurtdışı çıkış yasağı konulduğu için yeni bir koruma tedbiri ve bu kapsamda tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Ancak kesinlikle terör örgütüne destek amacıyla bu kararı vermedim.”





İŞTE HAKİM KÖKSAL ÇELİK'İN ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKTIĞI İFADE SORGU ZAPTI













AKP KÖKSAL ÇELİK'İ NEDEN KORUYOR?







İktidarın yalanını tekrar etme fonksiyonu gören havuz medyası, 2 gündür yoğun şekilde "Çetin Sönmez'in Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim" olduğunu yazıyor ama Köksal Çelik'ten tek bir satır bile bahsetmiyor. Bu da, AKP'nin yeni bir karartma ve oyun peşinde olduğu iddialarını güçlendiriyor.





Öte yandan Çetin Sönmez'e atfedilen "Cemaat abisiydim" gibi ifadelerin de işkence altında baskıyla ya da tamamen uydurma olarak kamuoyuna aktarıldığı konusunda ciddi şüpheler var. Geçtiğimiz günlerde ilk kez hakim karşısına çıkan 15 Temmuz davası sanığı askerler, "Cemaatteniz, darbe emrini de Gülen'den aldık" şeklindeki ifadelerinin işkenceyle söylettirildiğini, bu ifadelerin tamamının geçersiz olduğunu açıklamıştı.





Örneğin vücuduna şiş sokularak "cemaatçiyim" dedirtilen Genelkurmay Başkanı'nın yaveri Yarbay Levent Türkkan mahkemede şöyle demişti: "Samimi ifadem yok. Her tarafım dağılmıştı bana serum bağladılar beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok”





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