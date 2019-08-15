Samanyolu Haber /Gündem / AKP ömrünü tamamladı... Eski AKP'li vekilden ilginç sözler... /15 Ağustos 2019 09:33

AKP ömrünü tamamladı... Eski AKP'li vekilden ilginç sözler...

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti’nin ömrünü tamamladığını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir parti kurması gerektiği görüşünü dile getirdi.

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AKP’nin 18. kuruluş yıl dönümünde Yeni Akit’e konuşan Metiner, kimilerin partiyi bırakıp gittiğini kimisinin de gitmek için vakit kolladığını söyledi ve şunları ekledi: 

İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu.

Eski Türkiye şartlarında kurulan AK Parti’nin artık ömrünü tamamladığını söyleyen Metiner, şöyle devam etti:

2001’deki AK Parti’de ısrar, Yeni Türkiye’nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir.

"Zihniyet değişimine ihtiyaç var"

Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti.


'Milletvekillerinin sadece milletvekilliği yaptığı, partinin de dava şuuruyla donanmış yeni kadrolarla yönetildiği bir model şart” diyen Metiner, şu ifadeleri kullandı:

Partiyi yönetenler ile meclis grubu kesinkes birbirinden ayrılmalı. Belediye başkanları ve milletvekilleri partiyi yerelde belirleyen veya onların üstünde güç sahibi olan kimseler olmaktan çıkartılmalı. Belediye başkanları partilerinin belirlediği ilkeler doğrultusunda sadece belediye hizmetleriyle meşgul olmalı. Milletvekilleri partilerinin emrinde kendi seçim bölgelerinde gerekli çalışmaları yapmalı. Yasama faaliyetlerinin yanısıra tek işleri seçmen toplulukları olmalı. Parti belediye başkanlarının ve milletvekillerinin veya genel merkezde görevli vekillerin emrinde olmamalı. İşte o zaman güç tekelleşmesinin önüne geçilir. Parti güçlü olur. İl ve ilçe başkanları kimsenin adamı olmadan çalışır. Herkes sadece görevini yaptığında dava kazanır. Bu teşkilat modeliyle yeni bir AK Parti kurulmalı diyorum. İçerde yapılacak tadilatlar korkarım ki amacımıza ulaşmamızı mümkün kılmaz.
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