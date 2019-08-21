Samanyolu Haber /Gündem / AKP öğrenci yurtlarına yüzde 20 zam yaptı /21 Ağustos 2019 10:49

AKP öğrenci yurtlarına yüzde 20 zam yaptı

İşçilere 8 sekiz, memurlara ise yüzde 4 zam teklif eden iktidar, öğrenci yurtlarına yüzde 20’ye yakın zam yaptı

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 Zammın ardından, en düşük 168 TL olan yurt ücretleri 200 TL’ye ulaştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 6 ya da 8 kişilik odalara yapılan zam oranı yüzde 20’ye yaklaştı. Özel yurtlarda kalabilmek için ekonomik olanakları olmayan ve cemaat yurtlarına gitmek istemeyen öğrenciler, zamma tepki gösterdi.

Öğrencilerin barınma ücretlerine yapılan zam ile yurt kayıtları için alınan güvence bedeli de artırıldı. Buna göre en düşük güvence bedeli 224 TL’den 273 TL’ye çıkarıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 180 TL olan yurtların ücreti 215 TL, 213 TL olan yurtların ücreti 280 TL, 258 TL olan yurtların ücreti ise 310 TL oldu. 2018 yılında 285 TL olan yurtların ücreti de yeni tarife ile birlikte 340 TL’ye, yurtlara kayıt için talep edilen güvence bedeli de 380 TL’den 465 TL’ye çıktı.

BURS ÜCRETLERİ ARTIRILMADI

Devlet yurtlarının ücret artışı, Kıbrıs’taki devlet yurtlarına da yansıdı. Kıbrıs’ta yüzde 30’u aşan zam ile yurt ücretleri 300 TL’den 400 TL’ye yükseldi. Öğrenciler, KYK yurtlarına yapılan zamma tepki gösterdi. KYK yurtlarına enflasyon gerekçesiyle zam yapıldığını ancak öğrenci burslarının artırılmadığını vurgulayan öğrenciler, “Kaşıkla bile vermediklerini kepçeyle alıyorlar” diyerek zammı eleştirdi.

SON GÜN 26 AĞUSTOS

Öte yandan dün başlayan yurt başvuruları 26 Ağustos’ta sona erecek. Öğrenciler, E-devlet üzerinden yapacakları burs başvuruları sırasında sosyal ve ekonomik durumlarını da sisteme kaydedecek. Başvurular 12 farklı kamu kurum ve kuruluşun incelemesiyle karara bağlanacak.
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