Samanyolu Haber /Ekonomi / "AKP’nin ekonomi politikası çöktü" /16 Temmuz 2019 23:47

"AKP’nin ekonomi politikası çöktü"

Baskılardan korkan ekonomistlerin açıklamaya çekindiği ekonominin durumunu sendikalar tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu krizlerden daha kötü koşulların yaşandığına dikkat çekti.

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Baskılardan korkan ekonomistlerin açıklamaya çekindiği ekonominin durumunu sendikalar tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu krizlerden daha kötü koşulların yaşandığına dikkat çekti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ekonominin durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye’deki ekonomik verilerin her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurgulayan Balık, ekonomik krizin gittikçe derinleştiğini ifade etti.

DAMAT İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNMEKTE

Türkiye’yi 17 yıldır yöneten AKP iktidarının “ekonomi iyi gidiyor” söylemine artık vatandaşların kanmadığını söyleyen Balık, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye ilişkin ‘En kötüsü geride kaldı’, ‘Ekonomi dengelendi’, ‘Tünelin ucundaki ışık göründü’ sözlerinin işsizlik rakamları ve ekonomik koşullar karşısında karşılığı bulunmamaktadır. Ekonomik koşullar ve işsizlik rakamları düşünüldüğünde Damat Albayrak için yolun sonu ve tünelin sonu görünmektedir” dedi.

ARTIK RAKAMLARI GİZLEYEMEMEKTELER

AKP hükümetinin en yetkili ağızlarının artık rakamları gizleyemediklerini belirten Balık, “İşsizlik rakamı 5 milyona yaklaştı. Ülkedeki enflasyon rakamlarının yüksekliğini indirememekte ve şirket iflaslarını durduramamaktadır. İşsizliğin önümüzdeki aylarda daha da artacağını gösteren ekonomik koşullar yaşamaktayız. Üzülerek belirtmeliyiz ki şu anki veriler bile geçmiş kriz dönemlerini dahi aratmaktadır. Ekonomi verilerini gösteren zamlar, işsizlik ve enflasyon rakamları sürekli artmaya devam etmektedir” dedi.

AKP’NİN EKONOMİ POLİTİKASI ÇÖKTÜ

AKP iktidarının ekonomi politikasının çöktüğünü belirten Balık, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Günlük yaşamdaki reel veriler ekonominin iyi olmadığını ve kötü yönetildiğini göstermektedir. Faiz, enflasyon rakamları ve işsizlik rakamları artarken halk yoksullaşmaktadır. AKP hükümetinin pervasız harcamaları ve lüks düşkünlüğü yurttaşların ve gençlerin işsiz kalmasının baş nedeni olmuştur.” ifadesini kullandı.

(boldmedya.com)

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