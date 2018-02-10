AKP nakit darboğazından çıkmak için öyle bir formül buldu ki! evlere şenlik...

SEMİH ARDIÇ - TR724.COM





Devletin kasası tam takır kuru bakır. Hazine borcu borçla çevirmekte bile zorlanıyor. Geçen sene 61 milyar lira nakit açığı veren Hazine, Ocak ayını 1,6 milyar lira eksi bakiye ile kapattı. Hazine bu halde iken memleketi idare edenler borçlanma maliyetinin düşeceğini iddia edebiliyor. Saray talimatıyla kasanın dolup taşacağını vehmediyorlar…





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının kamuyu nakit darboğazından çıkarmak için bulduğu formül evlere şenlik. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) gibi 45 kamu idaresine ilaveten 113 devlet üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) paraları havuzda toplanacak.





MERKEZ BANKASI’NDA HAVUZ HESABI





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) müzakere edilen Torba Kanun Tasarısı’na göre genel bütçeli kamu idarelerinde ‘Tek Hazine Hesabı’ uygulaması, 45 kamu kuruşu ve 113 üniversiteyi kapsayacak şekilde genişletildi. Kamu idareleri mevcut banka hesaplarını kapatacak ve paralarını Merkez Bankası nezdinde Hazine adına açılacak havuz hesabına aktaracak. Kanun çıktığında Bakanlar Kurulu, ‘havuz’ sistemine başka kamu idarelerini de dahil edebilecek.





Ne kadar şayan-ı dikkat ki havuz sistemini sempatik gösterme vazifesi de havuz medyasına düştü. Haberlerde uzun uzun havuzun faziletlerinden, bereket getireceğinden dem vuruluyor. Paralar tek hesapta toplanınca faizler düşecekmiş, dış mihrakların oyunu bozulacak ve Türkiye süper güç olacakmış…





Mumlarını yatsıya kadar söndürecek ne gazete ne de televizyon kaldı tabiî. Uçuk-kaçık ne varsa yazıyorlar. Şaşırtıcı mı? Değil. Ne de olsa her devrin kiralık kalemleri onlar ve her biri rüşvet paralarından kurulan kirli havuzdan gelen paralarla geçiniyor.





HAVUZ SİSTEMİ NİYE KURULDU?





Sözü eğip bükmeden ifade edeyim: Hükûmet, Hazine’yi yiyip bitirdiği için evdeki kefen parasına dahi göz dikti. Geçen sene Varlık Fonu kurulurken ‘ismine aldatmasın, bu olsa olsa yokluk fonu olur’ demiştim. Aynı tespitim kurulacak havuz için de geçerlidir: Dibi delik havuz…





Havuzdaki hesaba dahil edilen özel bütçeli idarelerin paralarını bir nebze farklı mütalaa edelim. Oradan gelecek kaynak birkaç milyar lirayı geçmeyeceği gibi genel bütçeli kurumların paralarını havuzda toplamanın nakit açığına nasıl çare olacağı meçhuldür.





Zaten bütçeden tahsis edilen ödenekler değil mi bu paralar? Sağ cebinizdeki parayı sol cebinize koyunca ne değişecek? Hükûmet bir tarafta ‘kriz yok’ derken diğer tarafta kurduğu havuz sistemi ile krizi kendi elleriyle tescil ediyor. ‘Para lazım para’ diye feryat ediyor.





MAHKUMLARIN PARASI DA HAVUZA AKTARILACAK





Günü kurtarma derdine düştüler. Hazine havuzda toplanacak paralara muhtaç bırakıldı. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz idarelerin harcanan ödeneklerinin nasıl geri konulacağı da düşünülmüştür herhalde.





Üniversite hastaneleri medikal firmalarına milyonlarca lira borcunu ödeyemiyor. Sadece Akdeniz Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin piyasaya 200 milyon TL borcu var. Kelin ilacı olsa başına sürermiş. Hükûmet üniversitelerin olmayan parasını aktaracak havuza! Hatta Torba’da ceza ve tevkif evlerinde mahkumların el emeği göz nurundan elde edilen üç kuruş bile gelir kalemi olarak gösterildi kanun tasarısında.





AKP SEÇİM İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR





Hazine’nin 60 milyar lirayı aşan açıkları bu şekilde kapatılamayacağına göre kurulacak havuz neye hizmet edecek? Oy ütmeye hizmet edecek. Zira seçim tarihi yaklaşıyor. Seçimleri kazanmamın yolunun para saçmaktan geçtiğini en iyi bilen parti AKP.





Bürokrasiyi devre dışı bırakarak evdeki kefen parasını Hazine üzerinden harcayacaklar. Bakan, genel müdür, daire başkanı imzası olmadan herhangi bir idareye ait parayı Hazine hesaptan çekecek ve AKP’nin günlük ihtiyaçları karşılanacak.





Havuz medyası haricinde havuza atlayan yok zaten. Refahyol hükûmetinde ‘havuz’ fikrini ortaya atan Profesör Mete Gündoğan, AKP’nin ‘havuz’ diye takdim ettiği tek hesap için, “Hoşgeldin 5 Nisan.” ifadesini kullandı.





5 NİSAN KARARLARI DA BÖYLE ALINDI





Aynı yöntemlerin 5 Nisan 1994 kararları öncesinde tatbik edildiğine dikkat çeken Gündoğan aynı siyasî gelenekten gelen talebelerine, “Sonu yüksek cari açık, yüksek enflasyon ve yüksek faizlerle neticelenmedi mi? Sonunda kur politikası üzerinden bir yeni denklem oluşturulmadı mı? Daha sonra, o denklem de batmadı mı? 54. Erbakan Hükümeti’nde Havuz Sistemi işte tam bu mantığı çöpe atmak için kurulmadı mı? Ne çabuk unuttunuz? Ne çabuk!” diye seslendi.





Makaleye nokta koymadan Gündoğan’ın şu sözlerinin altını çizmek istedim: “Rahmetli Erbakan Hocamın bir sözünü hatırlatarak bitireyim: Bunlar hem hocanın keçisini çalarlar hem de ‘hoca keçi çaldı’ diye yayarlar!”









PARASI HAVUZDA TOPLANACAK OLAN İDARELER:





– Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)





– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)





– 113 üniversite





– Savunma Sanayii Müsteşarlığı





– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu





– Atatürk Araştırma Merkezi





– Atatürk Kültür Merkezi





– Türk Dil Kurumu (TDK)





– Türk Tarih Kurumu





– Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü





– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu





– Türkiye Bilimler Akademisi





– Türkiye Adalet Akademisi





– Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu





– Karayolları Genel Müdürlüğü





– Spor Genel Müdürlüğü





– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü





– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü





– Orman Genel Müdürlüğü





– Vakıflar Genel Müdürlüğü





– Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü





– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü





– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü





– Türk Akreditasyon Kurumu





– Türk Standartları Enstitüsü





– Türk Patent ve Marka Kurumu





– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü





– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu





– Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)





– Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı





– GAP Bölge Kalkınma İdaresi





– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı





– Kamu Denetçiliği Kurumu





– Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu





– Meslekî Yeterlilik Kurumu





– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı





– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı





– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı





– Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı





– Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı





– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü





– Türkiye Su Enstitüsü





– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu





– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu





– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı





– Helal Akreditasyon Kurumu