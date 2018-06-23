AKP mitingine ek sefer koyan İDO İnce'nin mitingine gidenleri iskelede bıraktı

AKP'nin Yenikapı'da yaptığı miting için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanları seferber edildi. İETT otobüsleri "Görevli" yazısıyla parti bayraklarıyla donatıldı. Vapurlar ve deniz otobüsleri de saatlerce Yenikapı'ya ücretsiz olarak insan taşıdı. Ancak CHP'nin Maltepe mitingine katılmak isteyen yurttaşlar İDO'nun yaz tarifesi engeline takıldı.





17 Mayıs tarihinde İnce'nin miting programı açıklandı. İDO yaz tarifesine 14 Haziran tarihinde geçti. Saat 13.00'te başlayacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine katılmak isteyen yurttaşların bir kısmı İDO'nun Bakırköy İskelesi'ne akın etti. Ancak İDO seferinin saat 14.00'te yapılacağı bildirildi.





İDO'nun ek sefer koymamasına öfkelenen yurttaşlar uygulamayı protesto etti.





Öte yandan iki saatte bir sefer yapan TURYOL'un önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal medyada İDO'ya tepki yağdı.