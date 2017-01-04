Samanyolu Haber /Gündem / AKP Milletvekillerinden 'Başkanlık' referandumuna itirazlar var /04 Ocak 2017 22:03

AKP Milletvekillerinden 'Başkanlık' referandumuna itirazlar var

AKP Kulislerinden gelen haberlere göre Başkanlık sistemi konusunda bir çok AKP milletvekili ikna olmuş değil Başbakan Yıldırım, AKP milletvekilleriyle görüşmelerine devam ediyor

SHABER3.COM

TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta 9 Ocak’ta başlayacak anayasa değişiklik mesaisi öncesinde AKP kanadında hareketlilik dikkat çekiyor. 
t24.com internet sitesinin haberine göre AKP dünkü gurup toplantısının basına kapalı bölümünde milletvekillerine anayasa bilgileri verilirken Başbakan Binali Yıldırım bugün başladığı milletvekilleriyle kahvaltı buluşmasını ikişer guruplar halinde sürdürecek. Alınan bilgiye göre, buluşmada Anayasa konusunda söylem birliği içinde hareket edilmesi ve CHP’nin anayasa tezlerine karşı tez geliştirilmesinin konuşulduğu ifade ediliyor.

Anayasa konusunda AKP kulisleri de hareketli. Dikkatlice izlenen parti ise MHP. AKP’lilerin bir kısmı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendilerine bir oyun oynadığını düşünüyor. Genel Kurul oylamasında MHP’den fire olacağını söylüyor. AKP’liler anayasanın Genel Kurul’dan 316 milletvekili ile firesiz geçeceğini ancak referandumda risk olabileceği ihtimalini bir kenarda tutuyor. Hatta, hayır oylarının kabul oylarından çok az farkla çıkmasını halinde siyaset arenasında taşların yerinden oynayacağı de belirtiliyor. "Referandumdan hayır çıkarsa CHP iktidar olur” yorumları da dikkat çekiyor.
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