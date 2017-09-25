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AKP milletvekili hayatını kaybetti
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AKP milletvekili hayatını kaybetti
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25 Eylül 2017 20:00
AKP milletvekili hayatını kaybetti
Son Dakika… AKP milletvekili Abdulkadir Yüksel hayatını kaybetti
SHABER3.COM
AKP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, kalp krizi geçirdi. Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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