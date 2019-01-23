Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP, MHP ve bir grup CHP'li bizi aceleyle yargının önüne attı' /23 Ocak 2019 18:08

'AKP, MHP ve bir grup CHP'li bizi aceleyle yargının önüne attı'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, yargılandığı davada savunma yaptı. Demirtaş, dokunulmazlıklarının Anayasa'ya aykırı şekilde kaldırılması konusunda “Bir linç ortamında, AKP-MHP ve bir grup CHP'li ele ele verip, bizi politikleşmiş yargının önüne atmak için acele ediyorlardı” dedi.

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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı ile katıldığı savunma yapan Demirtaş, 28 Temmuz 2010 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin de katıldığı bir yürüyüşte yaşanan olaylara dair tutanaklarla fezleke hazırlandığını söyledi.

Demirtaş, yaşanan olayların tutanaklarının yanı sıra fezlekeye emniyet tutanaklarının, görüntü CD’lerin de katıldığını belirtti.

Tutuklu yargılandığı davada 'örgüt kurma ve yönetme', 'örgüt propagandası' ve 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla suçlanan Demirtaş hakkında 142 yıla varan hapis cezası isteniyor. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. 

Demirtaş, hakkında açılan davayla ilgili şunları söyledi: 

“Şöyle bir cümle de belirteyim; 18 nolu fezlekede bir yürüyüş yapıldığına ve benim katıldığıma dair iddia bile yok. Ortada bir yürüyüş var, kim katılmış tutanak bunu da söylemiyor. Sadece Selahattin Demirtaş ismi geçiyor. Dolayısıyla kumpastır kumpas. Beş yıl sonra fezlekeyi hazırlayan Vural Balcı'nın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısının, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hepsinin ortak kumpasıdır. Bu kadar.”
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