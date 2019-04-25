Samanyolu Haber /Gündem / AKP-MHP krizi büyüyor /25 Nisan 2019 20:52

AKP-MHP krizi büyüyor

Gazeteci Kemal Can, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin serbest bırakılması üzerine AKP ve MHP'den gelen açıklamaları T24'ten Hakan Aksay'a yorumladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdarolu’na saldırıyı “gaz sıkışması” olarak değerlendirmesine değinen Kemal Can, “31 Mart seçimlerinde ‘beka’ söyleminin yenilgisine karşı ortaya çıkan bir durum. Ortada bir ‘gaz sıkışması’ yok, gaz verme var” dedi.

‘ARALARINDAKİ KRİZ BİTMEYECEK’
 
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sonrası MHP ve AKP kanadından gelen açıklamaları da yorumlayan Kemal Can, “Bahçeli’nin ittifaktaki belirleyicilik tazyiki artıyor. Aralarındaki kriz bitmeyecek. Erdoğan’ın zayıflığını daha çıplak görüyoruz” açıklamasında bulundu. Kemal Can, AKP-MHP bloğunda ‘çatlak’ olduğunu ifade etti.

‘KARARIN UZAMASI İKTİDARIN ZARAR TABLOSUNU ARTTIRDI’

YSK’nın beklenen İstanbul kararını da değerlendiren Kemal Can,“Kararın uzaması iktidarın bu süreçteki zarar tablosunu arttırdı. Seçimin yenilenmesi halinde iktidarın 7 Haziran-1 Kasım arasındaki rahatlığı yok”ifadelerini kullandı.
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