Samanyolu Haber /Gündem / AKP - MHP ittifakında üç büyükşehir kriz çıkardı /14 Eylül 2018 08:06

AKP - MHP ittifakında üç büyükşehir kriz çıkardı

MHP ile AKP arasında yerel seçimlerde kurulması planlanan ittifakın yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olası ittifaktaki kırmızı çizgisi iki parti arasında sahada kriz yaşanmaması.

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24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP ’nin genel başkanı Bahçeli’den AKP ’li milletvekili adaylarına sert uyarı gelmişti. O dönem seçim sahasında bazı AKP’li milletvekili adaylarının MHP’ye yönelik “Yüzde 2.5’luk parti kuyruğumuza takıldı” söylemleri bulunduğu genel merkezin kulağına gelmiş ve Bahçeli’den “Kendinize dikkat edin. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir” çıkışı gelmişti. MHP lideri, AKP ile MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifakta da “ AKP ile MHP arasında bir tartışma yaşanmasını” istemiyor. Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamı için bu birlikteliği hayati görüyor.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği açılışta AKP ’ye “ yerel seçimlerde ittifak” çağrısında bulunmasının ardından, bu hafta içinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin bir araya gelmesi bekleniyordu. Erdoğan’ın AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK), “ MHP ’yle kurulacak ittifak adımlarını atmak için henüz erken olduğunu” söylediği, bu nedenle de “ AKP’nin süreci biraz ağırdan aldığı” değerlendirmeleri yapılıyor. AKP ’nin de yerel seçim hazırlıklarına başladığı, 31 Mart 2019’a giden süreçte izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere ‘Strateji Heyeti’ de oluşturduğuna dikkat çekiliyor. AKP ’nin 1 Ocak’ta itibarıyla başlayacak seçim takvimi ile birlikte de sahaya ineceği kaydedilirken, iki lider arasında gerçekleştirilecek görüşmenin bu nedenle “daha ileriki günlere kalabileceği” değerlendiriliyor.

İlk hedef mevcutlar

MHP ’nin ise “ AKP ile yerel seçimlerde yapılması düşünülen ittifaktaki kırmızı çizgilerinden birinin de elinde bulundurduğu belediyeler olduğu” kaydediliyor. MHP’nin elinde Adana, 3 büyükşehir belediyesi, 4 il belediyesi, 79 ilçe ve 45 belde belediyesi var.  MHP ’nin seçimlerde en önem verdiği illerin 3 büyükşehir olan Adana, Mersin ve Manisa olduğuna da dikkat çekiliyor. AKP’nin de “bu üç büyük şehirde kendisini şanslı gördüğü” ileri sürülürken, “ MHP ’nin özellikle bu üç büyükşehirde, AKP’den olası ittifakta kendisine destek vermesini bekliyor.”
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