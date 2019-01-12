Samanyolu Haber /Gündem / AKP MHP ittifakında şimdi de Sakarya çatlağı /12 Ocak 2019 13:30

AKP MHP ittifakında şimdi de Sakarya çatlağı

Samsun ve Ordu illerinde yaşanan Cumhur İttifakı krizi Sakarya’ya sıçradı. İl başkanlığında AKP’yi destekleyecek olan MHP teşkilatı, 16 ilçeden sadece 1’inin kendilerine verileceği iddiaları karşısında şok yaşadı.

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31 Mart yerel seçimleri öncesi partiler il ve ilçe adaylarını açıklamaya hız verdi. Sandıkta halkın karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkacak olan AKP ve MHP kadrolarında yaşanan adaylık sorunlarına bir yenisi daha eklenebileceği ileri sürüldü. Henüz, Samsun ile Ordu’da yaşanan ve AKP ile MHP'nin il başkanlarının görevden alınmasıyla sonuçlanan krizin bir benzerinin de Sakarya’da yaşanabileceği ifade edildi. MHP il başkanlığı yarışında Sakarya’da AKP’yi destekleyecek. Resmi olarak açıklanmamasına rağmen AKP’nin Sakarya'da sadece Taraklı'yı MHP'ye bırakacağı iddiaları, MHP teşkilatı tarafından hoş karşılanmadı.

AKP TEŞKİLATINDAN FLAŞ TOPLANTI

MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, konuyu “Senaryolardan biri bu, ancak kesin bir şey yok” sözleriyle açıklarken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin de katıldığı bir toplantıda 16 ilçe yönetişini topladığı ifade edildi. Son yerel seçimlerde AKP’ye bin oyla kaybeden MHP Hendek ilçe teşkilatının, seçimlere giremeyecek olmalarından dolayı büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Parti genel merkezleri ve genel başkanlarının uyarılarına karşın, Cumhur İttifakı’ndaki yeni çatlağın Sakarya’da yaşanmasına kesin gözüyle bakıldığı öne sürüldü. 

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