AKP MHP ittifakında şimdi de Sakarya çatlağı









31 Mart yerel seçimleri öncesi partiler il ve ilçe adaylarını açıklamaya hız verdi. Sandıkta halkın karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkacak olan AKP ve MHP kadrolarında yaşanan adaylık sorunlarına bir yenisi daha eklenebileceği ileri sürüldü. Henüz, Samsun ile Ordu’da yaşanan ve AKP ile MHP'nin il başkanlarının görevden alınmasıyla sonuçlanan krizin bir benzerinin de Sakarya’da yaşanabileceği ifade edildi. MHP il başkanlığı yarışında Sakarya’da AKP’yi destekleyecek. Resmi olarak açıklanmamasına rağmen AKP’nin Sakarya'da sadece Taraklı'yı MHP'ye bırakacağı iddiaları, MHP teşkilatı tarafından hoş karşılanmadı.





AKP TEŞKİLATINDAN FLAŞ TOPLANTI





MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, konuyu “Senaryolardan biri bu, ancak kesin bir şey yok” sözleriyle açıklarken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin de katıldığı bir toplantıda 16 ilçe yönetişini topladığı ifade edildi. Son yerel seçimlerde AKP’ye bin oyla kaybeden MHP Hendek ilçe teşkilatının, seçimlere giremeyecek olmalarından dolayı büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Parti genel merkezleri ve genel başkanlarının uyarılarına karşın, Cumhur İttifakı’ndaki yeni çatlağın Sakarya’da yaşanmasına kesin gözüyle bakıldığı öne sürüldü.



